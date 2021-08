Sergio Perez wist al eventjes van zijn nieuwe contract

Vorige week werd bekend dat Sergio Perez ook in 2022 de teamgenoot van Max Verstappen is. De Mexicaan verlengde zijn contract bij Red Bull maar dit kwam niet zomaar uit de lucht vallen.

Perez staat momenteel vijfde in de stand om het wereldkampioenschap en wist in Azerbeidzjan de race te winnen. Al met al een oké seizoen voor de Mexicaan. Dat Perez ook in 2022 voor Red Bull rijdt wist hij zelf al wat langer. In gesprek met Motorsport.com ging hij hierop in: "Ik ging de zomerstop in terwijl ik wist wat ik ging doen."

Voor Perez stond het al geruime tijd vast dat hij in 2022 Red Bull-coureur zou zijn: "Iedereen ging op vakantie dus het duurde voor ons wat langer voordat het klaar was. Ik tekende op vrijdag toen iedereen terug was maar we hebben de afspraak al lang geleden gemaakt."

Het was niet zo dat Perez zelf het initiatief moest nemen voor zijn contractverlenging: "Een aantal races geleden vertelde Helmut en Christian mij dat ze erg tevreden met me zijn en dat ik nergens anders moest kijken. Ze wilde met mij verder en vice versa. Het was van beide kanten duidelijk dat we door wilde gaan."

Volgend jaar is alles anders door de nieuwe regels en ook Perez weet dit: "Het is een enorme mogelijkheid en volgende jaar begint iedereen op nul." Eerst moet de Mexicaan nog een half jaar in 2021 presteren voordat we hem gaan zien schitteren onder de nieuwe regels.