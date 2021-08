McLaren-teambaas na harde crash Lando Norris: "Lando naar ziekenhuis, onbekend of hij kan racen"

McLaren-teambaas Andreas Seidl vertelt dat Lando Norris naar het ziekenhuis is gebracht na zijn zware crash tijdens de kwalificatie. De Britse McLaren-coureur ondergaat medische controles.

Seid: "Er is niet echt een update te geven. Hij is oké en is onderweg naar het ziekenhuis voor een aantal medischde conroles. Hij is in goede gezondheid."

De baas van Norris weet nog niet of Norris mogen in staat zal kunnen zijn om te racen, al hoopt hij dat zijn stercoureur morgen gewoon weer het stuurtje heen en weer beweegt terwijl hij de pedalen bedient.

"Het belangrijkste is dat Lando okay is en dat men het aan Daniel's kant van de garage allemaal voor elkaar wisten te krijgen."