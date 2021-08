Leclerc wil dat men meer kijkt naar Russells kwalificaties

Wie er volgend jaar in de tweede Mercedes zit is vooralsnog een groot raadsel. Dat het tussen Valtteri Bottas en George Russell gaat is wel duidelijk. En de talentvolle Brit krijgt veel waardering, ook al rijdt hij achteraan het veld in een Williams.

Pas in Hongarije wist Russell zijn eerste punten voor Williams te pakken en veel mensen kijken alleen naar het aantal punten achter iemands naam. Maar volgens Ferrari-coureur Charles Leclerc moet men meer kijken naar de kwalificatie-resultaten van Russell. In gesprek met The Race gaat de Monegask hierop in: "Om een speciale ronde te rijden op een gegeven tijd is heel, heel moeilijk. En ook voor de beste coureurs op de grid is dat heel, heel moeilijk. Echter in een race pushen we niet honderd procent zoals in de kwalificatie. Dus dat laat meer van de performance van de auto zien."

En in de kwalificaties zien we Russell inderdaad regelmatig excelleren. De Brit knalt zijn Williams met enige regelmaat door naar Q2 en zelfs Q3 is al eens bereikt door de talentvolle Brit. Russell mocht zich vorig jaar bij de Sakhir GP ook al eens laten zien in een Mercedes en deed dat toen briljant.

De situatie waar hij nu in is beland is echter veel moeilijker. Mag hij volgend jaar een Mercedes besturen? Moet hij bij Williams blijven? Het is een bijzondere situatie en ook Charles Leclerc is dat opgevallen: "Ik zie wat George meemaakt. Ik kan die situatie begrijpen. Ik weet niet of het hem beïnvloed. Ik denk niet dat dat gebeurd. En dat hoeft niet, hij doet het fantastisch." Gelukkig voor Russell krijgt hij steun van zijn scharlakenrode vriend. Dat is echter niet de enige coureur die achter hem staat, ook Max Verstappen is het eens met Leclerc.