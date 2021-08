Buttons vertrek bij Brawn viel niet helemaal lekker

Het was een van de grootste stunts in de hedendaagse sportgeschiedenis: de wereldtitel van Jenson Button met Brawn GP in 2009. Het team kwam vlak voor de seizoensstart tot stand uit de ruïnes van Honda en werd kampioen.

Brawn is het enige team dat in al zijn deelnames de titel pakte, na 2009 werd het immers Mercedes. Button bleef niet bij het team en in The High Performance Podcast kijkt hij op terug op het moment dat hij dit bekend maakte. Button: "Ik vertelde het team dat ik vertrok aan het einde van 2009. Ik sprak met Nick Fry en hij schreeuwde eigenlijk alleen maar tegen mij, hij was toen samen met Ross Brawn een van de teambazen."

Fry was dus niet heel happy met Buttons mededeling: "Ik herinner me dat ik naar zijn kantoor ging om te vertellen dat ik vertrok en hij begon te schreeuwen naar mij. Ik begon te lachen omdat het een hele oncomfortabele situatie was." Button moest zijn beslissing ook nog aan opperbaas Ross Brawn brengen. Brawn reageerde echter ietsje anders: "Ik vertelde het Ross en hij was heel vriendelijk en zei dat ik een grote fout maakte om naast Lewis te gaan rijden."

Buttons vertrek was het einde van een absurd seizoen waar de 'normale' topteams in eerste instantie wat achter bleven en het nieuwe team van Brawn met hun dubbele diffusor iedereen op een hoopje reed. Ook was 2009 de definitieve doorbraak van Red Bull en Sebastian Vettel. Maar Button trok in een zenuwslopende Braziliaanse Grand Prix aan het langste eind en werd wereldkampioen, iets wat niemand een jaar eerder voor mogelijk had gehouden.

Zijn vertrek naar McLaren verliep uiteindelijk niet heel slecht. In zijn eerste seizoen wist hij al in de tweede race in Australië te winnen en tot de dag van vandaag is hij Mclarens laatste winnaar (Brazilië 2012). Zijn laatste jaren bij McLaren waren dan weer een teleurstelling, wat mede kwam door de belabberde Honda-motor.