Autoshows 402 ziet af van kort geding tegen staat

Organisator van autoshows 402 Automotive kondigde onlangs aan een kort geding te beginnen tegen de staat vanwege het niet kunnen organiseren van grote autoshows. Daar ziet men nu toch vanaf, meldt de organisatie op hun website.

Het bedrijf organiseert grote auto-evenementen en autoshows en kondigde vorige week aan dat het meer duidelijkheid wil van de overheid over mogelijkheden om in deze coronatijd toch evenementen te kunnen houden.

De directeur stelt nu dat de websites van de overheid zijn aangepast, waarnaar er kennelijk geen opheldering meer nodig is over de regels. Afgelopen vrijdag hield het demissionaire kabinet versoepelingen uit de doeken tijdens een persconferentie, maar ok na afloop daarvan had de autoshow-organisator nog veel vragen en stelde het bedrijf de zaak door te zetten. Inmiddels bieden de websites van de overheid nu wel informatie over de zogenoemde 'doorstroomrendementen', waaronder de autoshows vallen.

402 Automotive organiseert evenementen die jaarlijks zo'n 200.000 autoliefhebbers trekken. Hun eerstvolgende show is halverwege september in Raamsdonkveer, de organisator hoopt dat dat evenement alsnog door kan gaan. De organisatie noemt zichzelf leider op het gebied van evenementen die met vierwielers te maken hebben, zo organiseren zij evenementen op circuits Zandvoort en Assen en locaties als Ahoy en de Jaarbeurs.