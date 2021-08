Zandvoort maakt zich op voor de komst van de F1, er is alleen nog wel een laatste 'maar'...

Met nog 18 dagen te gaan voordat Lewis Hamilton, Max Verstappen en de andere coureurs hun bolides de pitstraat uitsturen op het vernieuwde circuit Zandvoort, blijkt dat inwoners van de gemeente Zandvoort de F1-helden alvast hartelijk welkom heten in de badplaats.

In onderstaande video wordt de F1-wereld met open armen ontvangen door de organisatoren. De bewegwijzering wordt alvast in stelling gebracht, de Finishvlag gaat in top bij het gemeentehuis en het gemeentebestuur ziet hoe sportief directeur Jan Lammers alvast een denkbeeldig startpistool hanteert voor het startschot.

De makers van dit filmpje weten de eerste kriebels in menig buik te veroorzaken in aanloop naar de Grand Prix. GPToday wil jullie onderstaande video dan ook niet onthouden.

Zandvoort is er klaar voor!! Je bent welkom!! 👍🏼👍🏼👍🏼👌🏻👌🏻 pic.twitter.com/mxBWdR3qqW — Jack Plooij (@jackontracks) August 16, 2021

Maar...

De Grand Prix-organisatoren hebben al veel hindernissen weten te nemen, toch volgt er wellicht nog een spannend momentje.

Een week voor de start van het mega-sportevenement dient er nog een stikstof-zaak bij de voorzieningenrechter. Een milieuclub uit Nijmegen probeert de vergunning voor het organiseren van het evenement te laten schorsen. Er liep al een bodemprocedure tegen die vergunning, maar die zaak zou nader onderzocht worden en pas dienen na de Grand Prix.

"Mosterd na de maaltijd", meent milieuactivist Johan Vollenbroek. Met zijn actieclub 'Mobilisation for the Environment' komt hij op andere rekensommetjes uit wat betreft de uitstoot van stikstof. Via een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter hoopt hij alsnog dat de Grand Prix wordt afgeblazen na dat kort geding.