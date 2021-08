Mick Schumacher maakt indruk op Damon Hill

Sinds dit jaar is er weer een Schumacher in de Formule 1 te bewonderen. Regerend Formule 2-kampioen Mick Schumacher kan echter niet veel uitrichten met zijn Haas. Toch is de voormalig aartsrivaal van zijn vader , Damon Hill, te spreken over hem.

De Haas is dit seizoen niet vooruit te branden en dit betekent dat Mick veelvuldig in gevecht is met zijn laag aangeschreven teamgenoot Nikita Mazepin. Maar in de spectaculaire Grand Prix van Hongarije was alles anders en was Schumacher ineens in een gevecht verwikkeld met Max Verstappen. In de F1 Nation Podcast laat enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill hier zijn licht over schijnen: "Mick is een beetje een hardnekkige coureur, wheelbangen met Max."

Na de schermutselingen bij de start van de Hongaarse GP was de Nederlander ver teruggevallen en kwam op zijn weg naar voren de Haas-coureur tegen. Hill heeft het een en ander over dat moment te zeggen: "Max maakte het hem moeilijk bij het uitkomen van bocht 3, hij maakte een actie op hem en was zijn bargeboard aan de rechterkant al verloren."

Hill kan niet ophouden met het bespreken van het duel want ook over wat daarna volgde was hij te spreken: "Toen gaf hij Mick een por in bocht 4, maar Mick verdedigde sterk." De Ferrari-junior is dit seizoen niet veel in beeld maar geeft op dit soort momenten wel zijn visitekaartje af. Ook Hill pakt de loftrompet graag: "Ik kan niet zeggen dat ik niet onder de indruk ben van Mick. Hij laat zijn kracht zien en ook zijn bekwaamheid."