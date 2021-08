Topontwerper noemt opmerkelijke eigenschappen die Max Verstappen gaan helpen aan wereldtitel

Bijzondere uitspraken van Adrian Newey op de website van het team van Red Bull Racing. De topontwerper komt uitgebreid aan het woord en spreekt uiteraard veel over de succesvolle bolide die hij dit jaar tekende voor Max Verstappen. Newey benoemt echter ook een aantal opmerkelijke eigenschappen in het karakter van de jonge Limburgse Max, die hem wel eens kunnen gaan helpen in de strijd om de wereldtitel dit jaar. Dat Verstappen alles in huis heeft om wereldkampioen te worden, komt niet alleen puur door zijn racetalent die flink gas kan geven.

Brede interesse

Newey prijst juist ook de brede interesse van Max Verstappen voor allerlei zaken die ook helemaal niets met de Formule 1 te maken hebben. Newey schrijft: "Je kunt goed met hem praten en hij is geïnteresseerd in veel verschillende zaken. Dat is volgens mij belangrijk voor een Formule 1-coureur. Als je alleen in F1 geïnteresseerd bent, kan het te belangrijk worden, dan bestaat het risico dat de druk te groot wordt. Max heeft in dat opzicht een goede balans."

Stalen wil

Newey herkent in Verstappen meer karaktertrekken die een kampioen nodig heeft om de beste van de wereld te worden in de Formule 1 Newey: ‘Hij heeft dezelfde stalen wil als elke wereldkampioen. In andere woorden: hij heeft het vermogen om door te gaan en te volharden, ondanks alle tegenslag. Hij kan het verleden achter zich laten en zich concentreren op de volgende race. Hij heeft geen enkele fout gemaakt dit jaar. De races waar hij een minder resultaat boekte daar viel dat resultaat hem niet te verwijten, zoals in Bakoe, Silverstone en Hongarije. Daar kon hij niets aan doen, maar hij bleef koel en is goed teruggekomen. Ik denk niet dat de druk van de situatie effect op hem gaat hebben."