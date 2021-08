Renault wil door met V6-motoren in Formule 1

Renault heeft zich uitgesproken tegen voorstellen om de basis V6-architectuur van Formule 1-motoren voor de nieuwe periode na 2025-2026 te schrappen.

Red Bull, die vanaf volgend jaar Honda's motoractiviteiten overneemt, stuurt aan op een "volledig nieuwe motor". Het zou ook een poging zijn om de steun van Volkswagen aan te trekken.

"MGU-H nutteloos voor straatauto's"

"Wij zijn voorstander van een volledig nieuwe motor, omdat de intellectuele rechten op de Honda in 2025 aflopen", vertelde Dr. Helmut Marko aan Speed ​​Week. "Wij zijn tegen de kostbare inkrimping van de huidige motor en tegen de MGU-H, die nutteloos is voor straatauto's."

Volgens geruchten zouden Red Bull, VW en ook Ferrari neigen naar een concept met een viercilindermoto. Helmut Marko zei dat het belangrijkste is dat de 2025-krachtbron hoog toeren maakt en dat de motoren forse geluiden produceren om te racen". Hij denkt ook dat de nieuwe motorformule "minder dan 100 miljoen per jaar en minder dan een miljoen per eenheid" moet kosten.

Huidige krachtbronnen veel te kostbaar

"De huidige motoren zitten daar ruim boven", aldus de Oostenrijker. "Er moet ook op kosten worden bespaard door standaardisatie van turboladers, KERS, batterijen enzovoort." Marko maakt er geen geheim van dat de "Volkswagen Group betrokken is bij de gesprekken met een focus op één merk", waarbij de volgende ontmoetingen naar verluidt plaatsvinden in Monza.

Ferrari zou ook voor een viercilinder zijn

Fascinerend genoeg steunt Ferrari ook het idee van een geheel nieuwe motor, met een bron bij Maranello die tegen Auto Motor und Sport zegt: "We staan ​​open voor een nieuwe start met een viercilinder". Er wordt aangenomen dat het Red Bull-VW-Ferrari-concept ook open staat voor vierwielaandrijving, maar Renault en Mercedes staan daar ​​duidelijk tegenover.

"Het heeft voor ons weinig zin om met een concept te komen waarbij drie bedrijven worden verkocht om een ​​nieuwe te krijgen", zegt technisch baas Marcin Budkowski van Alpine. "Als we CO2-neutrale brandstof hebben, hebben we geen viercilinder nodig", benadrukt hij. "Waarom het wiel opnieuw uitvinden?"

Budkowski zei ook dat het idee van vierwielaandrijving "enorme aanpassingen aan de auto, meer gewicht en meer kosten" zou betekenen.