Honda begint enorm gefrustreerd aan de zomervakantie

Red Bull Racing kende in Hongarije niet de gelukkigste race van het seizoen. Het Oostenrijkse team zag Sergio Pérez in de eerste ronde al uitvallen en Max Verstappen had weinig kans meer toen hij door de crash die Bottas veroorzaakte te kampen had met een flink beschadigde auto.

De mannen van motorleverancier Honda gaan dan ook met enorme frustraties de zomerstop in, zo vertelt Toyoharu Tanabe: "Voor de tweede opeenvolgende race hebben we buiten onze schuld de kans om vooraan te strijden met Red Bull-Honda verloren. Het is enorm frustrerend."

"Sergio liep te veel schade op om door te gaan na de crash in de eerste bocht en de auto van Max was ook erg beschadigd. De monteurs hebben fantastisch werk geleverd tijdens de rode vlag periode en dus kon hij doorgaan en ook de auto had nog een redelijk goed tempo, hoewel hij nog steeds beschadigd was."

Verstappen eindigde uiteindelijk als tiende, goed voor één WK-punt. Hij eindigde onder beide auto's van AlphaTauri. "Beide AlphaTauri-coureurs wisten de chaos na de start goed te ontwijken en raceten geduldig door. Pierre eindigde als zesde terwijl Yuki zevende was, wat zijn beste resultaat tot nu toe dit jaar evenaarde."

"Het team is naar beneden gezakt in het constructeursklassement , maar beide coureurs hebben goed werk geleverd om een ​​goed punt terug te brengen."

Kans op wereldtitel

Over ruim drie weken wordt het seizoen in België hervat met de race op Spa-Francorchamps. "We hebben nu de zomerstop en gaan eind augustus weer racen. Het is jammer dat we de eerste helft niet op een hoog niveau hebben afgesloten, maar we zullen nu even pauzeren om fris terug te keren. We zullen alles van het eerste deel van het seizoen te analyseren, om nog gemotiveerder te zijn en te blijven vechten voor de titel en meer overwinningen", zei Tanabe.