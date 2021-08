Schumacher hekelt beroep tegen diskwalificatie Vettel's Aston Martin na brandstoftekort

Het heeft voor Aston Martin geen zin om in beroep te gaan tegen de diskwalificatie van Sebastian Vettel wegens de diskwalificatie na de Hongaarse GP. Dat meent Ralf Schumacher. Vettel werd zijn tweede plaats afgenomen wegens het overtreden van reglementen.

Voorgeschreven staat namelijk dat er minimaal 1,0 liter brandstof in de auto over moet zijn na een gereden race. Controleurs van de FIA konden slechts een derde van die benodigde hoeveelheid brandstof uit de auto van de Duitser halen na afloop van de race. Daarmee ging de sensationele tweede plaats van Vettel in de prullenbak, Lewis Hamilton kreeg in zijn plaats de 18 WK-punten en de tweede plaats. Carlos Sainz kwam als vierde over de streep, maar behoorde alsnog op het podium te staan in Hongarije, als gevolg van Vettels straf.

Gezien het recht van Aston Martin om in beroep te gaan, werd de groene auto in beslag genomen en verzegeld. Volgens Aston Martin zou er nog 1,44 liter in de bandstoftank moeten zitten en kondigde aan dat zij de intentie hebben om beroep aan te tekenen tegen de straf. Dat beroep zou vandaag ingediend moeten worden bij de FIA. Schumacher adviseert Aston Martin echter om de zaak te laten voor wat het is.

"Ik weet niet waarom ze van plan zijn om in beroep te gaan", zei hij tegen Sky Deutschland.

"De regels zijn duidelijk - je moet een liter brandstof over houden voor de monsters. Als je dat niet kunt, is het diskwalificatie", legt Ralf uit wat er in de reglementen staat voorgeschreven.

Fout van het team

"Dus het is een duidelijke fout van het team. Zoals ik het zie, is de enige mogelijke reden dat er een tekort was van ongeveer twee liter toen de auto werd gevuld. Die hoeveelheid had tijdens de race kunnen en moeten worden bespaard."

Op de vraag of volledige diskwalificatie een terechte straf is, antwoordde Schumacher: "Absoluut."

"Alleen al met het gewicht zou de auto zeker drie tot vijf honderdsten sneller zijn geweest per ronde. Het is niet moeilijk om uit te rekenen hoeveel verschil dat maakt over de hele race."