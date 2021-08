Rosberg: ''Wolff laat Red Bull eruit zien als de slechteriken''

Het duel tussen Mercedes en Red Bull om de F1-wereldtitels is ontzettend spannend. Met deze stressvolle strijd kan Mercedes-teambaas Toto Wolff beter omgaan dan zijn collega's bij Red Bull. Dat beweert Nico Rosberg, die zelf wereldkampioen werd onder Wolff bij Mercedes.



"Management is cruciaal en Toto beheerst het heel goed'', zei Rosberg tegen Sky F1. "Hij laat Red Bull er nu echt steeds meer uitzien als de slechteriken, die proberen te protesteren en meer van dit soort dingen.'' De manier waarop Wolff het gevecht aangaat, is bewonderingswaardig volgens de Duitser. "Hij is ook superslim in het spelen van het mediaspel. Ook intern stimuleert hij iedereen om ze samen te verslaan."

Red Bull heeft hierin een steekje laten vallen en prestaties vallen daardoor tegen zegt Rosberg: "Ik zou zeggen, misschien niet zo slim en goed in de afgelopen tijd. Het was niet ideaal en het veroorzaakte ook misschien die uitbarsting van Max tijdens de persconferentie.'' Hij vervolgt: ''Het zet je op een achterstand. Dan kwalificeer je je niet zo goed, de auto van Max had meer snelheid. Het komt allemaal samen en ik zou zeker Hamilton en Mercedes op dit moment een groot voordeel geven."



Rosberg snapt dat het voor het team en de Nederlander niet makkelijk is om voor de eerste maal te vechten tegen de succesvolste renstal en coureur allertijden om de titels. ''Ik zou niet onderschatten hoe moeilijk het voor Max is om voor het eerst in zijn leven favoriet te zijn voor het wereldkampioenschap. De druk gaat gewoon exponentieel omhoog en het is moeilijk om rustig te blijven. We moeten ook onthouden dat hij nog erg jong is, ook al heeft hij zeven jaar in de F1 reden, dus we kunnen momenten zien waarop het hem gewoon een beetje raakt."



Voor Rosberg is dat gevoel niet onbekend. Vanaf 2014 tot en met 2016 streed de Duitser met Hamilton bij Mercedes om het wk. In de eerste twee jaar duels ging zijn Britse teamgenoot ermee aan de haal tot grote teleurstelling. In 2016 was het wel raak voor Rosberg en dat kostte de nodige moeite. Het vergde zelfs zoveel energie dat de Duitser besloot om na zijn wk met pensioen te gaan, tot ieders verrassing. De zoon van oud-wereldkampioen Keke Rosberg kon het niet meer opbrengen om in 2017 opnieuw de strijd aan te gaan met Hamilton.