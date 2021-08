Lewis Hamilton klimt op de preekstoel: "Sommige mensen moeten nadenken deze zomervakantie"

Lewis Hamilton wijst met de vinger naar Red Bull, nadat hij luid werd uitgejouwd en uitgefloten door toeschouwers na de Hongaarse GP.

De zevenvoudig wereldkampioen, die in drie weken tijd een achterstand van 32 WK-punten omzette in een voorsprong van acht WK-punten nadat de Red Bull's tijdens de afgelopen races van de baan werden gereden, zegt dat hij denkt dat de opmerkingen van Red Bull's topbazen de directe aanleiding waren voor negatieve reacties die hij ontving in Boedapest.

Hamilton: "Als ik denk aan alles wat er is gezegd door het teammanagement van onze tegenstanders, kwam het niet als een verrassing voor mij", zo vertelt Hamilton tegen Speed ​​Week.

Hamilton houdt uitspraken van Helmut Marko en Christian Horner verantwoordelijk voor de boosheid die fans op de tribunes lieten merken tijdens de Hongaarse Grand Prix op de Hungaroring.

"Ik denk dat sommige mensen er tijdens de zomervakantie over moeten nadenken, omdat ik sommige uitspraken onaanvaardbaar vind", vertelt de Britse Mercedes-coureur.

"Voorzichtig zijn met woorden"

"We moeten voorzichtig zijn met onze woorden, vooral als we denken aan kinderen die kijken. We moeten rolmodellen zijn en mensen aanmoedigen om positiviteit te verspreiden. Als sport hebben we een zekere verantwoordelijkheid. Deze relaties moeten de komende dagen worden besproken, maar wat er ook gebeurt, ik laat mij er niets van in de weg staan", zo verklaart Lewis Hamilton.

Hamilton zegt verder trots te zijn op zijn daden en prijst zijn team. "Ik ben echt trots op mijn team dat kalm bleef in deze orkaan van emoties. In de dagen na Silverstone gingen we naar Hongarije en presteerden daar goed", voegde Hamilton eraan toe.

"Hypocriet"

Red Bull's Dr Helmut Marko schudt zijn hoofd en ziet vooral hypocrisie in de woorden en daden van Hamilton. Marko: "Je kunt alleen je hoofd schudden nadat je de radio van Hamilton hoort tijdens zijn gevecht met Alonso", zo vertelt hij aan f1-insider.com.

Helmut Marko vervolgt: "Hij zei dat wat Alonso deed in de snelle bochten gevaarlijk was, maar hoe beoordeelt hij dan zijn eigen actie in Copse Corner: één van de snelste bochten in de Formule 1?" voegde Marko toe.

Crash Silverstone wekt woede

Daarmee verwijst Marko naar het tikje dat Lewis Hamilton gaf op het achterwiel van Max Verstappen dat leidde tot een megacrash waarbij Max Verstappen met een impact van 51G zijdelings de muur in knalde. Volgens Red Bull was de schade van dat ongeval zo'n 1,5 miljoen euro, Max Verstappen was gekneusd en bont en blauw, maar bleek na controles in het ziekenhuis geen inwendige verwondingen te hebben. De uitbundige wijze waarop Hamilton zijn overwinning vierde, terwijl Max Verstappen nog in het ziekennhuis was voor medische controles en scans zette kwaad bloed bij Verstappen, zijn team en zijn fans.

"Hamilton klaagt altijd"

Fernando Alonso is ook niet onder de indruk van de woorden van Hamilton. Bij ZiggoSport vertelt de Spanjaard dat Hamilton "altijd klaagt" over andere coureurs op de baan.

"Ik heb niets gehoord van de FIA, dus ik denk dat ik in orde was", voegde de Spanjaard van Alpine eraan toe.

Ross Brawn, F1 Managing Director bij de FIA, schreef in zijn column genoten te hebben van het gevecht. Hij loofde Alonso en schreef dat de Spanjaard altijd hard, maar eerlijk vecht. Hetzelfde schreef hij onlangs over Verstappen, na de meerdere duels tussen Hamilton en Verstappen gedurende het eerste deel van het seizoen.