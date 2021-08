Jacques Villeneuve geniet van Max Verstappen: "hij rijdt goddelijk"

Jacques Villeneuve meent dat Max Verstappen bezig is aan zijn beste seizoen ooit. Dit jaar kan de Nederlander voor het eerst pas écht mee doen om het kampioenschap en daarbij lijkt Verstappen sterker dan ooit tevoren, zo analyseert Villeneuve.

De Canadese eenvoudig wereldkampioen Formule 1 vertelt tegen het Italiaanse Libero Quotidiano dat de Limburger bezig is met een topvorm. Villeneuve zat afgelopen zondag op het puntje van zijn stoel bij het zien van de verrichtingen van de coureurs op de Hungaroring, waar het mis ging voor Verstappen in de eerste bocht. Daar werd hij vanwege een te laat remmende Bottas van de baan gereden en vleugellam geslagen. Met een gehavende bolide wist Verstappen nog in de punten te komen.

Hét jaar van Verstappen

Villeneuve is lovend over Max Verstappen die tot grote hoogtes kan stijgen in de Red Bull RB16B dit jaar. “Hij is in zeer goede vorm en de Red Bull is volledig rondom hem gebouwd: hij rijdt er goddelijk mee. Of hij de titel nu wint of niet, dit is hét jaar voor hem. Hij is een stuk volwassener dan in het verleden. Dit is het gevecht wat Red Bull gewend is. Vechtend tegen Mercedes in crisis, gestimuleerd door de strijd en op zoek naar elke centimeter die je voordeel biedt ten opzichte van de concurrentie.”

"Hamilton moet hoofd boven water houden"

De wereldkampioen van 1997 ziet ook dat de grote tegenstander van Max Verstappen, Lewis Hamilton, goed doet nu hij uitgedaagd wordt door niet alleen zijn eigen teamgenoot Valtteri Bottas. Villeneuve: "Voor Hamilton geldt hetzelfde. Vorig jaar vocht hij alleen tegen Valtteri Bottas, dit jaar heeft hij een flinke kluif aan Max Verstappen. Hij moet er alles aan doen om zijn hoofd boven water te houden.”