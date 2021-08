Horner klaagt over lage straffen FIA: "Bottas heeft niet echt een straf gekregen voor Spa"

Christian Horner zegt dat Mercedes een geweldige strategie gebruikte in Hongarije toen Valtteri Bottas beide Red Bulls uitschakelde en daarvoor een zinloze straf kreeg. Bottas veroorzaakte een crash met meerdere auto's in de openingsronde van de Hongaarse Grand Prix, toen de Mercedes-coureur op een vochtige baan reed, zijn rempunt verkeerd inschatte en achterop Lando Norris botste, die in zijn weg Max Verstappen mee nam, waarna Bottas weer bij Perez in de zijkant boorde.

In gesprek met Auto Bild zegt Horner cynisch: "Dit was natuurlijk een geweldige strategie van Mercedes. Valtteri heeft geweldig werk gedaan door onze beide auto's uit te schakelen."

Lage straffen

Maar hoewel Horner in de onmiddellijke nasleep zei dat hij niet geloofde dat het opzettelijk was, vindt hij de beslissing van de stewards om Bottas een gridstraf van vijf plaatsen te geven voor de volgende race, de Belgische Grand Prix, te soepel.

Gezien de superioriteit van de Mercedes, een auto die alleen wordt geëvenaard door Red Bull's, denkt de teambaas dat de penalty in slechts twee ronden teniet zal worden gedaan. Horner zegt hierover: "Valtteri krijgt de straf voor de volgende race, maar dat maakt hij goed in twee ronden op Spa. Ik kan dat geen echte straf noemen."

FIA

De Britse teambaas laat weten graag met de FIA in gesprek te willen omdat het niet overeenkomt met de geleden schade die Red Bull Racing heeft geleden. Het financiële gedeelte is één onderdeel daarvan, belangrijker is dat de voorsprong van Verstappen in het kampioenschap, binnen 2 races is omgezet naar een achterstand ten opzichte van Lewis Hamilton.

De FIA heeft nog niet laten of het in gesprek wil gaan met Horner, maar zijn lobby is al wel begonnen.