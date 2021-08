Sebastian Vettel dichterbij contractverlening Aston Martin

Sebastian Vettel lijkt zeker van zijn stoeltje om ook in 2022 bij Aston Martin te blijven rijden. Eerder was wel duidelijk dat zijn contract een meerderjarige deal betreft, maar toch moet formeel de verlening voor 2022 nog worden bekrachtigd.

"Seb is zeker blij met ons", zei teambaas Otmar Szafnauer in Hongarije. "Hij geniet weer van het racen en dat was ook zijn eerste doel. Ik zou zeggen dat we dit samen met hem hebben bereikt."

Als de teambaas wordt gevraagd wanneer het een en ander officieel bekend gemaakt zal worden, stelt Szafnauer dat dit "te zijner tijd" zal gebeuren.Volgens hem is het allemaal een kwestie van afwachten.

"Ik geloof dat er een limiet in het contract zit, maar uit mijn hoofd weet ik het niet eens zeker. En we onthullen deze contractdetails sowieso zelden", aldus Szafnauer.

In La Gazzetta dello Sport vertelt Vettel dat hij er vrede mee heeft om nu in de groene auto zit, in plaats van de rode.

Vettel: "Als ik de kans had gehad om te kiezen, zou ik het nog steeds opnemen tegen de leiders", zei hij in Hongarije. "Maar ik ben er nu. Het team had vorig jaar een geweldig seizoen, dit jaar niet zo goed, maar we zijn hier en we gaan vooruit."

De grote vooruitgang moet volgend jaar komen, als alle auto's aan radicaal nieuwe reglementen moet voldoen, stelt teambaas Szafnauer.

"We zullen de auto dit jaar in kleine stappen blijven verbeteren, maar meer door hem beter te begrijpen dan door grote updates te brengen", zei hij.