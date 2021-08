Toto Wolff en Lewis Hamilton oneens over bandenkeuze voor herstart

Toto Wolff en Lewis Hamilton worden het met elkaar niet eens over de de keuze voor de intermedia-band bij de herstart van de race. Lewis Hamilton koos als enige om op de baan te blijven en de race aan te vangen op de intermediates.

Al zijn collega's achter hem zagen tijdens de opwramronde genoeg: tijd voor slicks. Het hele veld, behalve Hamilton, kwam de pits in voor een bandenwissel, terwijl Hamilton de enige was die izch opstelde voor de herstart.

Een ronde later moest Hamilton ook naar de pits om alsnog te wisselen naar slicks. Hij verloor met die zeperd de leiding van de race en kwam als laatste weer de baan op. "Ben ik nu laatste?", vroeg Hamilton nog vol verbazing in zijn stem via de boordradio.

Na afloop van de race zegt Hamilton over die bijzonere bandenstrategie: "Ik bleef ze maar vertellen het is droog, droog, droog en zij zeiden gewoon tegen mij 'blijf buiten'. Ik begrijp het niet. Het is een fout van ons", zo verklaarde Hamilton na de race.

Na de race zegt teambaas Toto Wolff dat hij nog altijd achter de keuzes van het team te staan. Hij is het met Hamilton niet eens.

Wollf zegt tegen journalisten: "Het is 100 procent de juiste beslissing en daar blijf ik gewoon achter staan."

Met de kennis van nu..

Wolff zegt dus dat zijn besluit nog altijd de juist was, maar dat de uitwerking anders bleek uit te pakken dan verwacht. Maar de dat kon Wolff natuurlijk niet weten op het moment dat hij een besluit nam, zp redeneert de Mercedes-baas.

"Ik had niet gedacht dat het binnen één ronde zo snel zou kunnen opdrogen als dat het deed. Je moet je dat wel beffen dat je dus de verkeerde uitkomst heb, maar het besluit was goed", aldus Toto Wolff.

Het team wist met een slimme strategie naar voren te komen. Zo liet men Hamilton in de twintigste ronde naar de pitstraat komen voor een 'undercut' naar harde banden. Daarmee wist Hamilton slim voor Daniel Ricciardo en Max Verstappen te komen. Nadat Verstappen later met zijn nieuwe rubber de baan op kwam, lag Hamilton inmiddels voor.