Aston Martin kondigt beroep aan tegen diskwalifcitatie Vettel van P2

Aston Martin maakt bekend in beroep te gaan tegen de diskwalificatie van Sebastian Vettel. De FIA diskwalificeerde Vettel uit de uitslag nadat er te weinig brandstof was gemeten in de tank van de Aston Martin.

Sebastian Vettel kwam als tweede over de finish van de Grand Prix van Hongarije. De auto werd in de uitloopronde stilgezet langs de baan, Vettel moest het laatste stukje teruglopen naar het podium. Vettel parkeerde zijn bolide op verzoek van zijn team. "Stop de auto", klonk het via de boordradio.

Gisteravond laat maakte de internationale autosportfederatie bekend Vettel te schrappen uit het resultaat, waardoor Vettel en Aston Martin de tweede plaats en de 18 punten voor die positie, verliezen aan Lewis Hamilton en Mercedes.

'Intentie van beroep'

Het team van Lance Stroll en Sebastian Vettel maakt bekend dat zij een beroep willen aantekenen tegen de diskwalificatie. Dat staat in een 'intentie van beroep' dat het team aankondigt bij de FIA. Dat valt op te maken uit een FIA-document dat zondagavond laat volgde op de eerdere bekendmaking van de diskwalificatie.

"Nog voldoende over in de tank"

Aston Martin stelt dat zijzelf tot de conclusie kwamen dat er nog meer dan voldoende in de tank zat. Volgens het team zou er nog 1,44 liter in de tank moeten zitten terwijl de FIA "ondanks meerdere pogingen" maar 0,3 liter uit de auto krijgt. Het reglement schrijft voor dat er na een race minstens 1 liter brandstof in de tank over moet zijn.

Gebroken brandstofpomp?

Jo Baeur van de FIA concludeerde in zijn onderzoeksrapport: "Het was mogelijk om slechts 0,3 liter uit de auto te halen." Het verschil tussen de metingen van de FIA en die van het team zelf is volgens Aston Martin te verklaren: het zou te maken hebben met een kapotte brandstofpomp.

Otmar Szafnauer vertelt tegen het gerenommeerde Autosport: "Ik kan bevestigen dat we van plan zijn in beroep te gaan, dus als wij meer weten zullen we in beroep gaan als we redenen hebben, en zo niet, dan zullen we het laten vallen. Maar we hebben 96 uur de tijd", zo citeert de autosportwebsite de woorden die de Aston Martin-teambaas, gisteravond laat.

Of het team toen een feestje abrupt heeft moeten afbreken vanwege de laat op de avond bekend gemaakte diskwalificatie, is niet bekend.

Aston Martin zakt in WK-stand

Het schappen van Vettel uit de Hongaarse Grand Prix heeft grote gevolgen voor Aston Martin in de WK-stand: na de diskwalificatie zakt het team naar de zesde plaats in het constructeurskampioenschap stijgt Alpine naar de vijfde plaats in het lijste voor teams.