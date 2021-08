Tweede plaats Vettel in gevaar: FIA meet te weinig brandstof in tank

De tweede plaats die Sebastian Vettel behaalde tijdens de Grand Prix van Hongarije is nog geen zekerheid. De FIA heeft onderzocht hoeveel brandstof er in de tank van de Aston Martin over was.

In een zojuist gepubliceerd document staat dat er slechts 0,3 liter is aangetoond, terwijl dat minimaal een liter zou moeten zijn.

Wat hiervan de gevolgen gaan zijn, is nog niet bekend.



Vettel werd tijdens de uitloopronde van de race door zijn team gesommeerd de bolide naast de baan te parkeren, waarna Vettel richting het podium liep.

Jo Bauer schrijft in een zojuist gepubliceerd document:

"Na de race werd op wagen nummer 05 gecontroleerd of er 1,0 liter brandstof uit de wagen kon worden gehaald. Het was mogelijk om slechts een monster van 0,3 liter te nemen volgens de procedures die zijn uiteengezet in artikel 6.6.4 van het Technisch Reglement Formule 1 2021.

Daarom verwijs ik deze kwestie naar de stewards ter overweging, aangezien dit niet in overeenstemming is met artikel 6.6.2 van het technisch reglement van de Formule 1. 2021. Jo Bauer, De FIA ​​Formula One technisch afgevaardigde.”

De Stewards van de FIA zullen de zaak nu moeten gaan bekijken. Zij hebben inmiddels een oproep gedaan aan Aston Martin: een vertegenwoordiger van het team moet uitleg komen geven bij de officials van de FIA.