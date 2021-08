Horner weigert excuses van Toto Wolff voor 'klein foutje' van Bottas

De messen tussen Mercedes en Red Bull Racing waren na de Grand Prix van Groot-Brittannië al geslepen maar in Hongarije deed Valtteri Bottas er vandaag nog een schepje bovenop. Daardoor was het de tweede keer in twee races dat een Mercedes één of twee Red Bulls uitschakelde.

Na afloop waren zowel Verstappen als Horner weer helemaal klaar met het gedrag bij Mercedes. De twee schoven de schuld uiteraard in de schoenen van Bottas. Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt begrip te hebben voor dat standpunt.

Klein foutje moet kunnen

Hij zei tegen de aanwezige media, waaronder GPToday.net: "Ik begrijp hun gevoelens volledig. Het enige wat ik kan doen is de schuld op ons nemen. Het was een klein foutje van Valtteri om te laat te remmen waardoor Lando en beide Red Bulls werden uitgeschakeld."

"Dit is niet hoe de dingen zouden moeten gaan maar in de regen is het best lastig. Het is zoals ik al aangaf een kleine fout van hem die veel heeft veroorzaakt. Het is een groot ongeluk dat Red Bull veel punten heeft gekost, misschien wel twee auto's die op het podium hadden kunnen eindigen. Ik bied hier publiekelijk mijn excuses voor aan en zeg dat het ons spijt."

Horner weigert excuses

Na afloop in de paddock zag Wolff Christian Horner staan, waarna hij naar de Brit toeliep. Daar bood hij 1 op 1 nogmaals zijn excuses aan, maar Horner weigerde die te accepteren.