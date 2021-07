Hamilton: "Ik speel geen spelletjes want ik heb dat niet nodig"

Lewis Hamilton zegt dat hij spelletjes hoeft te spelen om beter voor de dag te komen, na beschuldigingen van het ophouden van de Red Bull-coureurs voor hun laatste kwalificatieruns. Met het einde van Q3 in zicht terwijl de coureurs bijna stapvoets in de laatste sector reden om hun laatste ronden op de Hungaroring af te ronden, was het Sergio Perez die over de streep kwam terwijl de finishvlag gezwaaid werd en de tijd op was.

Max Verstappen kon een laatste rondetijd neerzetten, maar wist niet sneller te gaan dan zijn vorige beste tijd waardoor Hamilton verzekerd was van de pole position voor de Grand Prix van Hongarije. De Mercedes-coureur verwierp echter snel alle beweringen dat zijn langzaam rijden opzettelijk was, maar voegde eraan toe dat iedereen die hem van dergelijke tactieken beschuldigde 'niets van hem weten'. De Brit is vol overtuigd dat zijn wagen snel genoeg is dat hij het niet nodig heeft om spelletjes te spelen en dit gedrag te vertonen.

Tactische spelletjes Lewis

Hamilton reageerde op verslaggevers: "Het is gewoon kinderachtig, iedereen reed langzaam. Heb je niet naar de andere coureurs gekeken? Ik begrijp jullie niet, denk je dat ik een snellere tijd had neergezet als ik dichter op Valtteri had gezeten? Iedereen reed een langzame out-lap, dus het was niet echt anders dan elke andere ronde."

“Natuurlijk proberen we elke keer dat we naar buiten gaan de banden goed voor te bereiden en koeler te houden omdat het de hele ronde zo enorm warm is. Ik speel geen spelletjes, ik hoef geen tactiek daarvoor toe te passen. Ik weet wat ik doe in de auto en ik ben snel genoeg dat ik dit soort tactische spelletjes niet nodig heb."

"Degenen die dit soort opmerkingen maken weten echt niets van het werk dat we hier doen - en dat is waarschijnlijk de reden waarom ze niet rijden."