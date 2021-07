Fluitconcert en boegeroep voor onsportieve Hamilton klinkt Helmut Marko als muziek in de oren

Het fluitconcert en boegeroep dat Lewis Hamilton ontving nadat hij zijn 101ste poleposition veiligstelde, klonk Red Bull-topman dr. Helmut Marko als muziek in de oren.

Sergio Perez werd op dubieuze en controversiële wijze de kans ontnomen om zijn ronde aan te scherpen, omdat Hamilton een extreem langzame opwarmronde reed voordat hij voor een laatste ronde aanzette.

Terwijl de klok aftikt en de heren allen de lijn op tijd gepasseerd moeten hebben on nog een ronde te kunnen doen, houdt Hamilton de boel op. Met nog een paar seconden te gaan passeert Hamilton de lijn. Max Verstappen die vlak achter hem rijdt, kan nog nét op tijd over de lijn komen om zijn tijd te verbeteren, maar Sergio Perez krijgt die kans niet.

Na afloop van de race wordt Hamilton dan ook getrakteerd op hoon, boegeroep en een fluitconcert. De uitgejouwde Hamilton spreekt van een "verbazingwekkende" kwalificatie. "Het zat allemaal heel dichtbij elkaar. Ik ben tot het uiterste gegaan om te winnen. Gelukkig is het gelukt. Ik ben blij met deze prestatie." Ondertussen neemt het gejoel vanaf de tribunes alleen maar toe. "Daar krijg ik energie van", was zijn nerveuze reactie daarop.

Helmut Marko geniet ervan, zo wordt duidelijk op Servus TV. Op het moment dat Marko de Oostenrijkse zender te woord staat wordt Hamilton uitgejouwd door het publiek, en de geluiden overstemmen ook het gesprek dat Marko op dat moment voert.

Marko: "We wisten al dat Lewis Hamilton erg, erg snel was. We dachten echter dat we in de tweede run in ieder geval Valtteri Bottas konden pakken. Met het spel van Hamilton, dat nu overigens erkend wordt met een schitterend fluitconcert, verhinderde hij dat Verstappen zijn tijd kon verbeteren."

"Het voorkwam ook dat Perez überhaupt nog een ronde kon rijden", vervolgt hij. "Gelukkig veranderde er in dat opzicht niet veel meer.

Perez komt daardoor niet verder dan de vierde snelste tijd, Max Verstappen staat voor het eerst sinds vier races niet op poleposition.

Helmut Marko ziet de spelletjes van Hamilton en denkt er het zijne van. "Deze spelletjes zijn gebruikelijk, maar vanuit sportief oogpunt vind ik dit niet juist. Daar moeten wij ook kennis van nemen."

Christian Honrner hekelt de onsportieve spelletjes die Hamilton hier vertoont en de Red Bull-baas verbaast zich in negatieve zin over de "gehaaidheid" van Lewis Hamilton tijdens de laatste paar minuten van de kwalificatie.

Horner had het onsportieve gedrag van Hamilton niet verwacht: "Het is pure gehaaidheid. Lewis zet een briljante ronde op de klokken en daarna gaat hij de boel ineens ophouden. Hij wil onze auto's dus geen vrije run geven. Het is zijn recht om het te doen, want hij heeft die positie op de baan", beweert Horner.

Helmut Marko herhaalt wat Christian Horner al aangaf: De Red Bulls zullen morgen aanvallend moeten racen, aangezien zij startten op de zachte band. Hamilton zegt verbaast te zijn dat zijn naaste concurrenten de race starten op de zachte band, volgens Hamilton houden die het "nog geen vijf ronden uit".

Helmut Marko voorziet vuurwerk: "We gaan voor het gripvoordeel bij de start van de race."