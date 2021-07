Max Verstappen haalt hard uit naar Hamilton: "Hij maakte een inschattingsfout"

Max Verstappen meent dat Lewis Hamilton niet had verwacht dat Verstappen zou crashen tijdens de Britse Grand Prix. Wel verwijt hij Hamilton een inschattingsfout, waardoor de Nederlander zo hard crashte tijdens de eerste ronde op Silverstone.

Verstappen: "Ik verdedigde hard, maar niet agressief. Ik denk niet dat ik iets fout deed. Ik had hem daar ook in de muur kunnen duwen. Ik zat aan de buitenkant en wilde de bocht aansnijden, en plots was daar het contact. Ik ben een harde, maar eerlijke coureur. Ik weet hoe ik mijn auto moet positioneren."

Verstappen: "Ik heb geen enkel strafpunt, dat zegt genoeg"

Verstappen wijst erop dat hijzelf nul strafpunten op zijn licentie heeft, en dat hij dus niet de agressor was. Hamilton verweet Verstappen na de crash dat hij te agressief rijdt.

Verstappen: "Het maakt mij weinig uit wat andere mensen over mij zeggen, dat zegt genoeg", aldus de Nederlander tegenover de verzamelde pers in Hongarije.

Inschattingsfout

Bij Sky Sports F1 zegt de Nederlander dat Lewis Hamilton de crash van Verstappen waarschijnlijk niet met opzet heeft veroorzaakt, maar dat de Brit een inschattingsfout gemaakt lijkt te hebben.

"De uitkomst zal hij, denk ik, niet verwacht hebben. Maar ik denk dat hij zeker de snelheid heeft onderschat waarmee hij in die hoek de bocht benaderde, ik denk niet dat het zijn opzet was om mij op die manier te laten crashen, maar die vraag kan ik natuurlijk niet beantwoorden. Niettemin scoorde ik geen enkele punten, en dat is het ergste van dit hele gebeuren."

Verstappen vindt straf Hamilton veel te licht

Dat Hamilton voor het incident een tijdstraf van tien seconden kreeg, is nog altijd onverteerbaar voor Verstappen. Die straf had veel zwaarder gemoeten meent de Limburger nog altijd, nu bijna twee weken na de harde klap.

"Ik vind die penalty niet zwaar genoeg voor het ongeluk dat hij veroorzaakt. Het is heel wat anders als je spint, en je door kunt racen, maar als je je grootste rivaal uit de race laat crashen en je vervolgens zoveel punten terugwint, dan vind ik dat niet correct. Zeker omdat ik echt vind dat ik daar niets verkeerds heb gedaan. Natuurlijk race ik hard, en mensen verwarren het met agressief racen, maar als ik echt agressief zou zijn, dan had ik hem in de muur gedrukt aan de binnenkant, weet je."

Verstappen vervolgt: "Ik liet hem ruimte zodat hij er voor kon gaan. Zodra ik realiseerde dat hij ervoor ging opende ik mijn bocht door naar links te gaan. Ik verwachtte natuurlijk dat hij aan de binnenkant zat, en daar zou blijven, maar niet dat hij zo wijd zou ondersturen. Ik had hem namelijk nogal wat ruimte gelaten aan de binnenkant van de bocht."

Hamilton "onsportief" en "respectloos"?

Verstappen krijgt tijdens de donderdagse persconferentie vragen over zijn bericht dat hij op de sociale media deelde, waarin hij Hamilton "onsportief" en "respectloos" noemde.

De Red Bull Racing-coureur kon het niet verkroppen dat zijn concurrent Hamilton na zijn winst zwaaide met de Britse vlag en uitgebreid zijn overwinning vierde, terwijl Verstappen nog in het ziekenhuis was voor medische onderzoeken zoals CT-scans en MRI-scans. Verstappen lijkt niet erg van mening veranderd te zijn sinds hij dat bericht op social media plaatste.

Max Verstappen: "Wat ik met respectloos bedoelde is; je gaat niet vieren dat je iemand met 51 g in de muur hebt gezet. Zo vier je dan geen overwinning. Dat vond ik niet netjes. Zo zou ik in ieder geval niet gezien willen worden", aldus de Nederlander.

Eerlijk racen

Verstappen zegt dat hij het rijgedrag van Hamilton niet ervaart als onsportief of smerig. "Dat niet. Ik denk dat hij die bocht gewoon verkeerd heeft ingeschat", stelt Verstappen ten overstaan van de internationale pers in de persruimte op de Hungaroring.

De Limburger zegt nog: "Ik ben niet blij met wat er gebeurd is, maar we gaan allebei voor de titel. Dit willen we doen door zo goed mogelijk te racen tegen elkaar."