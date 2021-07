Toto Wolff vreest meer crashes: "Lewis en Max moeten sportief met elkaar omgaan"

Toto Wolff zegt dat tenzij Lewis Hamilton en Max Verstappen enig respect tonen op de baan, er meer crashes zullen zijn. Na verschillende spannende gevechten dit seizoen, hadden Hamilton en Verstappen de grote clash tijdens de Britse Grand Prix terwijl ze streden om de leiding.

Hamilton en Verstappen reden op de bocht Copse af waarbij de Brit de Red Bull-coureur via de binnenkant te passeren, maar maakte in plaats daarvan contact. Verstappen crashte hard in de bandenstapels met een impact van 51G.

Toegenomen spanning

Het was het begin van een extreem gespannen week van woorden van beide kanten met Red Bull die zei dat Hamilton eindelijk een tegenstander heeft in een competitieve auto, terwijl Mercedes volhoudt dat hun coureur alles goed heeft gedaan volgens de eigen inhaalrichtlijnen van de FIA.

Wolff vreest dat hun crash in de Britse Grand Prix het begin kan zijn van meerdere crashes tussen Verstappen en Hamilton, tenzij de twee kemphanen respectvoller met elkaar omgaan. Hij vertelde aan Autosport: "Ik denk dat de intensiteit sinds Silverstone is toegenomen. Het zal zeker niet de laatste keer zijn dat ze vechten voor de leiding in de race en hopelijk kunnen ze dat op een sportieve manier doen. En zo niet, dan verwacht ik dat we meer crashes gaan zien.”

Hamilton won de Britse Grand Prix en bracht Verstappen's voorsprong in de titelrace terug tot slechts acht punten.