Lawrence Stroll: "Mijn zoon Lance is van hetzelfde niveau als Vettel"

Lawrence Stroll is van mening dat zijn zoon Lance, dit seizoen op hetzelfde niveau presteert als teamgenoot Sebastian Vettel. Het is het eerste seizoen van het paar duo bij Aston Martin nadat het team eind 2020 besloot om Sergio Perez te vervangen door de viervoudig wereldkampioen.

Tot nu toe heeft de Duitser de overhand gehad qua punten. Hij scoorde 12 meer dan de Canadees, maar Stroll eindigde zes van de tien races voor Vettel.

Ervaring maakt sterker

Stroll senior is onder de indruk van hoe zijn zoon heeft gepresteerd en gelooft dat hij al net zo goed is als Vettel en alleen maar beter zal worden. In gesprek met motorsport.com zei Lawrence: "Ik vind dat Lance geweldig werk doet. Hij is pas 22. Of het nu zijn prestaties in de kwalificatie zijn of zijn podiumplaatsen, je weet dat hij dit jaar met Sebastian vecht, ze zijn van hetzelfde niveau."

“Dus ik heb geen zorgen of de indruk dat Lance een gebrek aan prestaties heeft. Ik denk dat hij ervaring zal opdoen naarmate hij vordert en hoe meer ervaring hij krijgt, des te sterker zal hij worden zoals iedereen van zijn leeftijd. Ik maak me absoluut geen zorgen."