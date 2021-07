Crash Verstappen kost team ruim 1,5 miljoen: "Max' stoeltje was gebroken"

De crash van Max Verstappen kost Red Bull Racing ruim anderhalf miljoen euro. Dat heeft het team van Red Bull Racing laten weten in een strijdlustige column die teambaas Christian Horner schrijft op de website van het team. Daarin blikt Horner terug op de voor Red Bull Racing rampzalig verlopen Grand Prix op Silverstone.

Max Verstappen's crash tijdens de Britse Grand Prix was het gevolg van een tikje op het achterwiel door Lewis Hamilton. Hij probeerde Verstappen in te halen aan de binnenkant van Copse Corner, maar dat liep verkeerd voor Verstappen. Horner blijft erbij dat het volgens hem geen twijfel lijdt dat Lewis Hamilton schuld heeft aan de crash van Max Verstappen. Hamilton kreeg tien seconden tijdstraf.

"Bezinnen ons nog op eventueel beroep"

"Gezien de ernst van het incident en de milde straf, beoordelen we alle gegevens en hebben we het recht om een ​​herziening aan te vragen. We bekijken daarom nog steeds het bewijs en overwegen al onze sportieve opties", schrijft Horner.

Horner neemt het voor Verstappen op nu hij door Mercedes en Lewis Hamilton wordt beschuldigd van "overdreven agressief" rijgedrag.

Hamilton was 'agressor'

Horner: "Je hoeft alleen maar te kijken naar het feit dat Max nul strafpunten op zijn licentie heeft en de afgelopen jaren niet schuldig is bevonden aan verkeerde inschattingen op de baan", zei hij.

"De agressieve 17-jarige F1-rookie Max Verstappen waarnaar Hamilton verwijst, is niet de Max Verstappen van vandaag, net zoals Hamilton niet dezelfde coureur is die hij was toen hij de sport betrad. De realiteit is dat Hamilton zijn wedstrijd wist te winnen met een auto die nu competitief is, en ik ben het ermee eens dat beide coureurs elkaar respect moeten tonen, maar Hamilton was zondag de agressor."

Horner zei ook dat hij teleurgesteld was over "de mate van festiviteiten" na de race toen Hamilton uitbundig zijn overwinning vierde voor zijn thuispubliek op Silverstone. Verstappen was op dat moment in het ziekenhuis voor uitgebreide medische controles na zijn impact met 51G.

"Veiligheidsnormen zijn fantastisch"

Horner: "Alle krediet voor de veiligheidsnormen van deze auto's, de Halo en de bandenstapels, want de impact was zodanig dat de stoel van Max daadwerkelijk brak. De auto had vrij gemakkelijk kunnen kantelen, dat was de eerste zorg van het medische team, maar gelukkig gebeurde dat niet."