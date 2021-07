Technisch directeur Mercedes: ''Zonder rode vlag was Hamilton uitgevallen''

Het had weinig gescheeld of Lewis Hamilton had de finishvlag niet gezien. Na het duel met Max Verstappen liep de titelverdediger schade op aan zijn velg. Dankzij de rode vlag - kon de W12 gerepareerd worden en is een uitvalbeurt van Hamilton voorkomen. Dat stelt technisch directeur van Mercedes, Andrew Shovlin.

''De velg was kapot op de plek waar contact was. Dat was dus een Did Not Finish geweest als er geen rode vlag was'', zegt Shovlin tegen Motorsportweek. ''De rest van de schade viel mee. Er was een sensor die los hing, maar dat was het ook wel.''

Het is niet de eerste keer dat Hamilton profiteert van de rode vlag. Op Imola in San Marino, de tweede race van het seizoen, maakte de zevenvoudig wereldkampioen een fout in natte weersomstandigheden en belandde in de grindbak. Zijn voorvleugel was kapot en hij verloor veel tijd. Maar een rode vlag na een flinke crash tussen Valtteri Bottas en George Russell redde zijn grand prix. De stand van de race werd hierdoor een ronde teruggedraaid. Hamilton kreeg gratis tijd terug en een gratis opknapbeurt voor zijn W12. Na de hervatting knokte de Brit zich naar de tweede plek achter Verstappen.