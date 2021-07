"Red Bull legt schuld megaklap bij Hamilton: "Iedereen weet dat je daar niet binnendoor kan""

De Britse Grand Prix eindigde na een enerverende openingsronde en een geweldig gevecht met Lewis Hamilton in de muur in Copse. De Red Bull Racing-coureur werd op hoge snelheid op het rechterachterwiel aangetikt door zijn belangrijkste concurrent en moest na een harde klap de strijd staken. De beide teams kropen natuurlijk snel in de boordradio naar de FIA om de schuld in elkaars schoenen te schuiven.



Christian Horner klonk furieus in zijn bericht aan wedstrijdleider Michael Masi: "Michael hij zat op geen enkel punt in die bocht naast Max. Iedereen die daar gereden heeft weet dat je daar geen wiel aan de binnenkant kan laten staan.



Ron Meadows van Mercedes belichttte het verhaal van Mercedes-kant als volgt: "Lewis zat er volledig naast en had de ruimte moeten krijgen van Max."

De beslissing van de FIA zal ongetwijfeld snel volgen..