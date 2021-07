George Russell vreest voor vasthouden P9: "Ocon was snel en Sainz was zelfs nog sneller"

Als er ooit iemand is geweest die een bitterzoet gevoel over zal hebben gehouden aan een toptienfinish in een race, zal dat George Russell vandaag zijn geweest. De Brit besloot zijn tweede opeenvolgende kwalificatie in de top tien en zal blij zijn dat het ook eindelijk gelukt is om in een racesetting in de toptien te finishen. Desondanks leverde zijn eerste toptienfinish nog steeds niet die felbegeerde punten op aangezien tijdens de sprintkwalificatie, alleen de topdrie punten kon scoren. Russell zal dus aan de bak moeten om zondag dan eindelijk zijn eerste punten in een Williams te pakken.



De Brit moest na de sprintkwalificatie toegeven dat hij alles had moeten geven om die P9 binnen te slepen: "We moeten tevreden zijn met dit resultaat. Het was van begin tot einde volgas, maar morgen zal het niet makkelijk worden. Pas na 17 ronden waren de banden echt op de limiet, dus morgen zal het voor iedereen lastig worden om de banden te sparen. Ocon was snel en zat constant in mijn DRS, Sainz was nog sneller en zat steeds in zijn DRS, dus ik wil eigenlijk nog iets meer snelheid."



Toen Russell erop gewezen werd dat toch ook veel fans hem aanmoedigen antwoordde hij bescheiden: "Het is geweldig op zo'n speciale plek voor mij en we hebben het publiek veel te lang moeten missen. Hopelijk blijft het publiek welkom. Het is mooi om te zien dat ze ook mij supporten en ik ga er alles aan doen om ze morgen een mooi resultaat te bezorgen."