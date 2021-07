Bottas blij met P3 en P1 voor Hamilton: "Ik gaf Lewis een slipstream"

Valtteri Bottas wist de Mercedes tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië niet verder te krijgen dan de derde startplaats.

Bottas komt 0,194 seconde tekort op Lewis Hamilton. Hij start de sprintrace van zaterdag achter Lewis Hamilton en Max Verstappen.

Bottas gaf tijdens Q3 een slipstream aan zijn Britse teamgenoot Hamilon. "Ja, de afspraak was dat wij het goede resultaat voor het team zouden behalen."

Bottas spreekt van een goede kwalificatie. "Wat mij betreft was dat een goede kwalificatie na de eerste vrije training waarin Red Bull zo snel was. Het is goed om als team op pole te komen. Ik was als eerste buiten in het laatste deel van de kwalificatie en als je dat bedenkt dan was het een goede ronde. We hebben een goede uitgangspositie voor de kwalificatierace van morgen", aldus de Fin die het teambelang hoog houdt op Silverstone.