Mazepin kijkt streng in de spiegel: ''Zoals het nu gaat, is het niet veelbelovend''

Niktita Mazepin beleeft geen indrukwekkend seizoen. Op snelheid legt de Rus het af tegen mede-debutant en teamgenoot Mick Schumacher en heeft hij moeite met de Haas-bolide onder controle te houden. Dat laatste is niet helemaal zijn eigen schuld. De Haas VF-21 is lastig te besturen. Toch schuift Mazepin de slechte prestaties niet af op de bolide, maar kijkt de Rus voornamelijk naar zichzelf.

"Ik heb waarschijnlijk een beetje technische lessen nodig", geeft Mazepin toe aan Formula1.com. ''Ik heb altijd het idee gehad dat een coureur en engineers hun eigen werk doen. Maar ik denk dat we op dit moment elkaar nog niet echt begrijpen en ik ga, zonder grappen, mij verder verdiepen in hoe ik het team ook kan adviseren om de auto beter te maken - zoals het nu gaat, is het niet veelbelovend.''

Mazepin heeft veel technische ervaring opgedaan in de opstapklasses, zoals de Formule 2 en Formule 3, maar de Haas-bolide is toch een ander verhaal. ''Het is één van de moeilijkste auto's waar ik ooit in heb gereden."

Dat de jongeling ook een zwaarder chassis heeft dan Schumacher helpt niet mee. Voor de Belgische Grand Prix krijgt de Rus een nieuwe en lichtere versie.