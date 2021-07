Stoffel Vandoorne vervangt Lando Norris bij schorsing

Andreas Seidl vreest dat er een risico is dat Lando Norris vanuit de pitbox een race toe moet kijken aangezien hij dicht bij een schorsing is vanwege het aantal strafpunten op zijn licentie. McLaren heeft Stoffel Vandoorne aangewezen als eerste keus om de Brit te vervangen.

Norris was één van de vele coureurs die werd bestraft tijdens de tweede race op de Red Bull Ring, de GP van Oostenrijk. De McLaren-coureur werd schuldig bevonden aan het van de baan rijden van Sergio Perez in bocht 4 terwijl ze om de tweede plaats streden.

Norris kreeg een tijdstraf van vijf seconden voordat hij ook werd gestraft met twee punten op zijn superlicentie. Dat bracht zijn totaal op 10, hoewel hij er twee zal verliezen tijdens het Britse Grand Prix-weekend, aangezien strafpunten worden geteld over een periode van de afgelopen 12 maanden.

Angst bij Seidl

Maar McLaren-teambaas Seidl vreest dat zijn coureur op dun ijs schaatst. In gesprek met RTL zegt hij: "Het is niet geruststellend. Er is een fundamenteel risico."

"Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat het bij een incident zoals met Checo niet in het belang van de Formule 1 en de sport is als een coureur vanwege een dergelijk incident wordt geschorst voor een race."

Hij voegde eraan toe dat het strafpuntensysteem er niet voor niets is, maar niet voor incidenten zoals op zondag. "We zullen dat in de volgende ontmoetingen met teams en Formule 1 bespreken. De coureurs zullen het bij de driver meetings ook ter sprake brengen."

Contract Mercedes-reservecoureurs

Wie er Lando Norris zal vervangen als hij wordt geschorst, zei Seidl: "McLaren heeft een overeenkomst met Mercedes en hun reservecoureurs. Onze eerste keus zou daarbij Stoffel Vandoorne zijn."

Vandoorne reed in 2016 en 2017 voor McLaren en behaalde zeven top-10-resultaten en 25 punten. Hij racet nu met Mercedes in de Formule E.