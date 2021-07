Verstappen denkt dat sprintrace F1 flink gaat opschudden, Hamilton verwacht er juist weinig van

Tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië beleeft de Formule 1 voor het eerst een sprintrace als kwalificatie. Het weekend ziet er dan ook anders uit.

馃毇 No compulsory pit stops

馃殾 DRS in action

馃弮 100km of pure sprint action

馃弳 Points to top three: 3-2-1



We can’t wait! 馃ぉ#F1 pic.twitter.com/bcuvG07kJN — Formula 1 (@F1) April 26, 2021

Op zaterdag wordt een sprintrace gereden volgens de opstelling zoals die is bepaald tijdens de kwalificatie, die al op vrijdagmiddag wordt gereden. Die kwalificatie ziet er hetzelfde uit als hoe de kijker dat nu gewend is.

De winnaar van de sprintrace mag op pole position starten tijdens de hoofdrace op zondag. Pitstops zijn niet verplicht tijdens de sprintrace. De lengte van de sprintrace is een derde van de afstand die normaal gereden wordt tijdens een hoofdrace.

Max Verstappen zegt in gesprek met ORF dat hij denkt dat het nieuwe sprintrace/kwalificatie-format de rangorde wel eens flink kan doen opschudden.

"Zo overtuigend winnen zoals we in Oostenrijk gedaan hebben, gebeurt niet vaak. In Silverstone zal alleen de sprintrace de strijd om poleposition al aardig opschudden", zo vermoedt Verstappen.

Lewis Hamilton verwacht er juist heel weinig van. Teams mogen zelf een bandenset kiezen waarmee zij de sprintrace willen starten. Volgens Hamilton zal inhalen daardoor heel moeilijk worden.

Hamilton zegt: "Hopelijk kunnen we inhalen tijdens de sprintrace, maar waarschijnlijk wordt het niet echt spannend."

In totaal wordt er tijdens drie race-weekenden op deze nieuwe manier dit nieuwe schema afgewerkt . Over anderhalve week zullen we zien wie van de twee titelrivalen gelijk krijgt, want volgende week zaterdag wordt de eerste sprintrace gereden tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië.

De winnaar van de sprintrace krijgt drie WK-punten, de tweede snelste coureur krijg twee WK-punten en de nummer drie krijgt één WK-punt.