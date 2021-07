Officieel: Grand Prix van Australië gaat ook dit jaar niet door

De Australische Grand Prix is ook dit jaar officieel geannuleerd, zo is vanochtend door de F1 bevestigd. De race is voor het tweede jaar op rij van de F1-kalender geschrapt. De staat Victoria maakte dinsdag bekend dat de Grand Prix is ​​afgelast vanwege oplopende coronabesmettingen.

De race in Melbourne, die plaatsvindt op het stratencircuit van Albert Park, was al naar de achterkant van de kalender verplaatst in de hoop dat de Formule 1 in de tweede helft van het jaar zou worden toegelaten. De race stond gepland voor 21 november, maar is wederom afgelast.

Volgens de regels van de Australische regering moet al het personeel dat uit het buitenland komt, de verplichte quarantaine onder toezicht van twee weken doorlopen om het land binnen te mogen. Dat is voor de Formule 1 niet mogelijk, aangezien de sport Brazilië pas acht tot negen dagen zal verlaten voordat het in Australië moet zijn.

Ook het MotoGP-evenement op Phillip Island is afgelast. "We begrijpen dat dit niet het nieuws is dat MotoGP- en Formule 1-fans wilden horen", zegt Andrew Westacott, CEO van AGPC. “Ik wil de Victoriaanse regering, de Formule 1 en Dorna Sports bedanken voor hun veerkracht en steun tijdens deze uitdagende periode en voor hun voortdurende inzet voor deze twee geweldige evenementen."

“Er zullen ongetwijfeld voortdurende uitdagingen zijn met corona, maar ik wil fans geruststellen dat hoewel er verdriet en teleurstelling is onder onze geweldige AGPC-staf, er een vasthoudendheid en vastberadenheid is om ervoor te zorgen dat de volgende edities van MotoGP op het eiland en de Formule 1 in de nieuwe lay-out van Albert Park zijn sensationele succes kan laten zien van hoe we dingen aanpakken in Victoria."