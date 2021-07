Mercedes geeft uitleg waarom het gelooft in huidig concept van achtervleugel

Mercedes heeft het gevoel dat ze de snelheid in de bochten zouden opofferen als ze hun huidige achtervleugel zouden dumpen voor een ander exemplaar. Dat was een beschrijving die Red Bull-teambaas Christian Horner bedacht toen hij de verschillen in rechte lijnsnelheid tussen zijn team en Mercedes besprak.

Bij de Grands Prix van Frankrijk en Stiermarken zag Mercedes een duidelijk voordeel voor Red Bull Racing op de rechte stukken, daarbij verwijzend naar verbeterde motorprestaties van Honda, maar Horner zei dat het allemaal te maken had met de achtervleugels.

Red Bull gebruikt een dunnere achtervleugel voor minder weerstand en dus een hogere snelheid op de rechte stukken, terwijl Mercedes een grotere achtervleugel heeft gebruikt, zo stelt Horner.

Geloof in visie

Maar na de Grand Prix van Stiermarken legde James Vowles, directeur motorsportstrategie van Mercedes, uit waarom het team niet zal afwijken van hun aanpak.

"We hebben een reeks achtervleugels tot onze beschikking, net als Red Bull en andere teams op de grid", legde hij uit in de video van de racedebriefing. "Je hebt circuits zoals Monaco waar je veel downforce nodig hebt, je hebt de grootste achtervleugel nodig die je kan toepassen volgens de reglementen. Dan heb je races zoals Monza waar je die rechte lijnsnelheid nodig hebt die de optimale balans is tussen downforce en snelheid. En dat is het belangrijkste punt. Elk circuit heeft zijn eigen set kenmerken."

"Je zou kunnen overwegen om een achtervleugel kunnen hebben die minder dik is en sneller kunnen gaan op de rechte stukken, maar je zou de prestaties in de bochten opofferen en niet alleen dat. Dat heeft ook effecten op slijtage van de banden. Omgekeerd kun je met minder achtervleugel misschien iets meer inhalen. Er is een balans."

“We gebruiken simulatietools om alle instellingen van de achtervleugel te doorlopen die we tot onze beschikking hebben en komen tot een optimum van wat we op dit circuit zouden moeten doen. Wat we zouden moeten doen voor zowel het inhalen, de kwalificatie als de race en in ons geval komt het uit met de instelling van de achtervleugel die je ziet."

Vergelijking met Red Bull

Mercedes en Red Bull strijden samen om het kampioenschap en hebben allebei een verschillende achtervleugel. Dat lijkt vooralsnog positief uit te pakken voor het team waarin Max Verstappen rijdt, maar een vergelijking is moeilijk te maken.

Vowles: "Om ons te vergelijken met Red Bull is moeilijk. De achtervleugel van Red Bull is minder dik dan die van ons maar hun rijhoogte is ook veel hoger. Je kunt dus niet zomaar de vergelijking trekken van de weerstand die de achtervleugels op de auto's genereert."