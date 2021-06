Wedstrijdleider Michael Masi wijst claims van de hand dat stewards gevoelig zijn voor klagende teams

F1-racedirecteur Michael Masi wijst beweringen van de hand dat de racestewards teveel oor zouden hebben voor klagende teams die dingen gedaan willen krijgen ten nadele van hun concurrenten.

Valtteri Bottas werd afgelopen weekend zwaar gestraft voor spinnen in de pitstraat. De Mercedes-coureur trok in de tweede versnelling op waarna zijn achterwielen te hard draaiden: de Mercedes schoof door de pitstraat en raakte daarbij gelukkig geen personeel van McLaren.

Bottas moest drie plaatsen terug op de startopstelling als straf voor zijn onopzettelijke maar ongelukkige spin. Die straf werd Bottas opgelegd nadat Andreas Seidl vanaf de pit-muur contact zocht met Masi.

"Dit was belachelijk!"

"Dit is belachelijk! We hebben mazzel dat niemand werd geraakt, monteurs, maar ook mensen aan de pit-muur." De klacht via de radio werd live op tv uitgezonden tijdens de vrije training afgelopen vrijdag.

Na afloop zei Bottas dat de concurrentie altijd wel probeert om dingen voor elkaar te krijgen met dergelijke klachten met het argument veiligheid.

Na de straf die Bottas kreeg zei zijn teambaas Toto Wollf dat het "zeer vermakelijk" is hoe snel andere teams zich bij Masi melden en fel protesteren met hun "doemscenario's" over potentieel gevaarlijke situaties.

Wolff zei tegen de media: "Het is vermakelijk dat dit soort radioboodschappen nu openlijk te horen zijn, dan kunnen we allemaal erom lachen."

Bottas te eerlijk?

Wolff zei dat de Finse Bottas met een goed verhaal bij de stewards wellicht had kunnen zorgen voor een milde straf.

"Valtteri antwoordde de race-stewards open en eerlijk dat hij iets aan het oefenen was", zei Wolff.

Integriteit

"Veel andere coureurs zouden hebben gedaan alsof ze geen idee hadden wat er was gebeurd, of ze hadden erop gewezen dat de (geverfde, red.) advertenties in de pitstraat glad waren of iets dergelijks. Maar wat Valtteri deed, was zijn fout eerlijk toegeven", verklaarde Wolff.

Vervolgens pleit Wolff voor meer integriteit in de wereld van de Formule 1. Velen zouden daarbij een voorbeeld kunnen nemen aan de eerlijke Bottas, meent Wolff.

"Ik denk dat we wat meer integriteit in de paddock kunnen gebruiken, zoals Bottas zelf laat zien", zei de Mercedes-teambaas en mede-eigenaar.

Masi verwijst theorieën naar rijk der fabelen

Masi werpt het idee verre van zich, waarin wordt geschetst alsof de F1-stewards snel te beïnvloed worden door rivaliserende teams die doemscenario's op het gebied van veiligheid schetsen.

De racestewards zouden de gesprekken tussen teams en Michael Masi niet eens mee krijgen, beweert Masi. "Zij horen de teams ook niet tijdens de race. Zij hebben geen toegang tot die informatie."

Volgens Masi was de klacht over Bottas puur vanuit McLaren en zouden er zich niet nog meer teams hebben gemeld over de opmerkelijke glijpartij van Bottas in de 'fast lane'.

Masi benadrukt dat bij dergelijke incidenten direct een onderzoek wordt gestart en dat alles teams daar dan ook direct van op de hoogte worden gebracht.

"Ik kan eerlijk zeggen dat ik de stewards nog altijd zelf heb gevraagd om naar dit incident te kijken, dat had ik ook gedaan als McLaren niets had gezegd."