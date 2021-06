Russische Grand Prix verplaatst naar "Tilke-baan" in St. Petersburg

De Russische Grand Prix zal vanaf 2023 naar St. Petersburg verhuizen en Sochi na bijna een decennium verlaten.

Dat is zaterdag bekend gemaakt door de Formule 1. De races worden gehouden op de 'Autodrom Igora Drive', het wordt omschreven als "een enorm opwindende locatie met tien professionele circuits voor racen en testen met een oppervlakte van ongeveer 100 hectare."

De baan ligt ongeveer 50 kilometer buiten St. Petersburg en is ontworpen door de Duitse F1-circuitontwerper Hermann Tilke.

BREAKING: The Russian Grand Prix will move to the Autodrom Igora Drive in St Petersburg from 2023#F1 pic.twitter.com/O3vcfbWf7t