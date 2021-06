W Series: Powell wint op Red Bull Ring na dominant weekend

De eerste wedstrijd in het tweede seizoen van de W Series is overtuigend gewonnen door Alice Powell. De Britse scoorde op de Red Bull Ring een hattrick door een zege, poleposition en snelste raceronde te pakken. Beitske Visser reed op podiumkoers, maar door een tik van achteren kon ze fluiten naar eremetaal.

Raceverslag.

De race duurt dertig minuten plus één ronde Powell is de favoriet voor de zege vanaf pole. De nummer drie van 2019 is het hele weekend het snelste van allemaal. Visser vangt aan als vierde.

Bij de start pakt Visser direct P3 af van Belén Garcia, maar moet het rechte stuk daarna die plek weer afstaan aan de Spaanse. Powell behoudt zonder problemen de leiding met Sarah Moore in haar kielzog.

Titelverdediger Jamie Chadwick start vanaf de achtste plaats, kent een sterk begin en stoot door naar P5. Maar na ongeveer 4 minuten wordt de opmars lam gelegd. Hawkins knalt op de staart van Chadwick valt helemaal naar achteren. Kansen op een goede klassering lijken nihil.

In de eerste helft van de wedstrijd gebeurt niet veel. Totdat Garcia opeens van de baan schiet. Visser zegt 'dankjewel' en snoept haar podiumplek af.

Matta Garcia, geen familie van, is de eerste uitvaller na technische problemen. Ze parkeert haar auto naast de baan. Dat zorgt voor de eerste neutralisatie. Powell moet hierdoor haar voorsprong van enkele seconden inleveren.

Met nog vier minuten en een ronde voor de boeg, wordt het veld weer losgelaten. Voor Visser gaat deze hervatting helemaal mis. In de scherpe derde bocht naar rechts wordt de Friese geraakt door Emma Kimiläinen. Fabienne Wohlwend profiteert van deze touché en schuift door naar de derde positie.

Een ronde later is er weer een incident. Dit keer raken Abby Eaton en Vicky Piria elkaar en vliegen de baan af. Dankzij deze malaises komt Chadwick terug in de wedstrijd. De Britse rijdt zichzelf naar P7 in de race en wordt uiteindelijk knap zesde.

Powell houdt haar hoofd koel in een spectaculaire slotfase en wint haar tweede wedstrijd in de W Series, na Brands Hatch in 2019. Moore wordt tweede en Wohlwend derde. De punten die worden uitgedeeld zijn identiek aan de Formule 1.

Volgende week, op zaterdag 3 juli, is de tweede van de totaal acht rondes van de W Series. Dan rijden de vrouwen opnieuw in Spielberg.

In 2020 was er geen W Series door corona. Dit seizoen rijdt de klasse voor het eerst in het voorprogramma van de Formule 1.