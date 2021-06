Ricciardo na tweede plaats achter Verstappen: "Ik heb nu wel een paar schnitzels verdiend"

Daniel Ricciardo grapte dat hij vrijdagavond een schnitzeldiner had verdiend na een sterk optreden tijdens de tweede training in zijn McLaren in Stiermarken. Na een lastige eerste sessie voor zowel Ricciardo als Lando Norris, waar ze respectievelijk P12 en P16 eindigden, zette de Australiër de op één na snelste tijd in de tweede training achter Max Verstappen, terwijl de coureurs hun eerste kwalificatiesimulaties doorliepen.

Na een constructief weekend in Frankrijk, met een zesde plaats als beloning na een aantal sterke inhaalacties, was Ricciardo tevreden met hoe hij zich in Spielberg tussen beide oefensessies door ontwikkelde.

Geen regen

In gesprek met Sky F1 zei hij: "Het zijn pas een paar races gereden. Ik denk dat we vorig jaar veel goede vrijdagen hebben gehad. Ik herinner me dat er een reeks was waar we tweede of derde waren, dus het is leuk - een beetje een vertrouwd gevoel van een jaar geleden met Renault."

“Het was een redelijk goede middag. Het was eigenlijk raar, want we verwachtten veel regen. Ik zag de radar, maar de regen miste net het circuit. Ik heb het gevoel dat de stad verderop waarschijnlijk onder water staat, maar we staan ​​droog."

“Het was een goede dag, het niveau met weinig brandstof was erg goed tijdens de tweede training. We hebben onze prestatie ten opzichte van de eerste training zeker verbeterd. In de middag met een hoog brandstofniveau denk ik dat we waarschijnlijk meer tijd kunnen vinden, maar het was een erg productieve dag."

De 31-jarige Ricciardo zei daarna met een glimlach: "Ik weet dat het nog maar vrijdag is, maar ik zit zeker liever in de top drie dan op de tiende plaats. Ik heb donderdagavond drie schnitzels gegeten, maar ik denk dat ik er nog een paar heb verdiend."