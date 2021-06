Toto Wolff wil dat Bottas zich opoffert voor titelkansen Hamilton

Toto Wolff heeft niet uitgesloten dat Valtteri Bottas wordt opgeofferd in de strijd om het kampioenschap van Lewis Hamilton in leven te houden. Dat zal echter wel pas later dit seizoen gaan plaatsvinden en niet op dit moment.

De hoop van Bottas om Nico Rosberg te evenaren door de titel van zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton af te pakken, lijkt alweer een jaar voorbij. De Fin gaat de achtste race van het seizoen in, de Grand Prix van Stiermarken in Oostenrijk, met een achterstand van 60 punten in het klassement en een achterstand van nog eens 12 meer op kampioenschapsleider Max Verstappen.

Tweede viool

Het titelgevecht lijkt zelfs in dit vroege stadium erg op een race met twee paarden, waarbij de andere Mercedes- en Red Bull-coureurs, respectievelijk Bottas en Sergio Perez, zijn teruggebracht tot tweede viool, waarbij hun belangrijkste focus waarschijnlijk zal liggen op het helpen van hun teams in de de strijd van de constructeurs.

Nadat Bottas dit seizoen al zijn ongenoegen had uitgesproken over zijn racemanagement door het team, zou hij zeker niet open staan om zijn eigen kampioenschap te laten varen, ten gunste van Hamilton.

Imagoschade

Wolff, de mede-eigenaar en teambaas van Mercedes, negeert dat vooruitzicht niet maar is ook op zijn hoede voor de impact op het publieke imago van de Duitse fabrikant.

"Nee, ik denk dat het veel te vroeg is", vertelde Wolff aan Sky F1 toen hem werd gevraagd of een coureur (voornamelijk Bottas) kon worden opgeofferd in het titelgevecht. "We zijn er om te racen, Mercedes is een groep racers en we hebben nog nooit zo vroeg in het seizoen coureurs opgeofferd."

"Als we zien dat er bijna geen strijd is voor een kampioenschap voor coureurs, kunnen we daarop terugkomen, maar ik denk niet dat het goed afstraalt op Mercedes of het raceteam."

De Oostenrijker denkt dus in eerste instantie na over de imagoschade die Mercedes zou oplopen, maar uitsluiten doet Wolff het zeker niet. Zeker gezien de strijd zo spannend is tussen Hamilton en Verstappen, zou Wolff kunnen besluiten om Bottas een bepalende rol te geven en de titelkansen van Hamilton in leven te houden.