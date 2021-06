Soap-serie rond 'flexi-wings' krijgt nieuw hoofdstuk: "Tijd dat FIA de voorvleugel van Mercedes eens nader onderzoekt"

Het is onwaarschijnlijk dat de sfeer tussen de titelrivalen Mercedes en Red Bull Racing in Oostenrijk zal verbeteren.

Red Bull's adviseur Dr. Helmut Marko onthult dat Red Bull Racing de FIA ​​heeft aangespoord ook eens kritisch te kijken naar de flexibiliteit en buigzaamheid onder druk van de voorvleugel van de Mercedes van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

De soapserie over de 'flexi-wings' leek als een nachtkaars uit te doven nadat de FIA de regels voor de achtervleugels aangescherpt heeft. Dat deed de internationale autosportbond nadat Mercedes klaagde dat de achtervleugels van Red Bull teveel zouden doorbuigen op hoge snelheid. Daardoor zouden zij minder luchtweerstand hebben en dus voordeel.

De FIA kondigde verzwaarde tests aan, waardoor de helft van de teams hun achtervleugels moesten verstevigen en in de meeste gevallen geheel opnieuw dienden te ontwerpen.

Tijdens de Grand Prix van Frankrijk kwamen alle teams succesvol door die verzwaarde tests van de FIA, daarmee leek het hoofdstuk 'flexi-wings' gesloten.

Niets is minder waar, zo blijkt nu uit de woorden van Marko. Met het grootste gemak opent hij een nieuw hoofdstuk over de vermeend meebuigende voorvleugels van de Mercedes.

"Als je van mening bent dat een ander team te ver gaat met het oprekken en interpreteren van de reglementen dan moet je de FIA ​​hiervan op de hoogte stellen om duidelijkheid te scheppen", vertelt Marko aan f1-insider.com.

'Normale procedure'

"Het is een heel normale procedure. Als er opheldering is, zijn we tevreden." Het is nog niet bekend wat de FIA nu gaat doen en of er inderdaad vraagtekens ontstaan over de voorvleugels op de auto's van Hamilton en Bottas.

Wat de eventuele bevindingen en gevolgen zullen zijn van de opmerkingen van Marko dat de voorvleugel van Mercedes niet zou deugen, dat valt alleen maar af te wachten.