Pirelli gaat nieuwe hardere band testen na crisismeeting met coureurs

Pirelli is naar verluidt van plan om een ​​nieuwe, duurzamere band te testen die ze zouden kunnen introduceren tijdens de Belgische Grand Prix van dit jaar. Het Italiaanse bedrijf kreeg de afgelopen tijd veel kritiek na de plotselinge bandenpech van Lance Stroll en Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan.

Ze onderzochten de zaak en beweerden dat er geen problemen waren met de banden van hun kant en dat Red Bull en Aston Martin een lagere druk hadden dan geadviseerd, hoewel niet illegaal. Dat leidde tot meer kritiek, waarbij beide teams ontkenden dat dit het geval was, en Pirelli F1-baas Mario Isola is hierdoor gefrustreerd geraakt.

"Het is niet mijn taak om te bepalen of de teams buiten de regels of binnen de regels reden. Wat belangrijk is, is dat we het product leveren en ervoor zorgen dat het product in het kader is dat nodig is om de banden in de juiste staat te laten werken. Is het frustrerend? Soms was dat het voor mij zeker. Maar niet alleen voor mij maar voor het hele Pirelli-team, om de oorzaken van de incidenten te identificeren en naar Paul Ricard te komen met maatregelen om te garanderen dat dit niet meer gebeurt", aldus Isola.

Oostenrijk en België

Hoewel de Italiaan en Pirelli het misschien niet eens zijn met de kritiek die ze krijgen, lijkt het erop dat ze erop moeten reageren. Volgens berichtgeving uit Spanje zijn ze van plan om op verzoek van de coureurs nieuwe, hardere banden te introduceren, en dat zou binnenkort al kunnen gebeuren.

"De coureurs vroegen Mario Isola tijdens de Paul Ricard-briefing of het mogelijk is om verschillende banden te hebben", zo meldt Motorsport.com. “Het is bekend dat er al banden zijn ontwikkeld met een nog stijver karkas dan het huidige, dat meer extreme belasting zou kunnen weerstaan."

“Het is de bedoeling om voor de zomerstop een collectieve test uit te voeren in een vrije training, misschien tijdens de Grand Prix van Oostenrijk volgende week, en dan zo snel mogelijk de nieuwe constructie te debuteren. Er wordt gesproken dat de eerste keer dat ze klaar zouden kunnen zijn voor een volledig weekend in België zou zijn."