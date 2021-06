Rosberg vindt coureurs Mercedes slap verdedigen tegen Verstappen

Voormalig F1-coureur Nico Rosberg was kritisch op Valtteri Bottas en Lewis Hamilton na afloop van de zeer spannende Franse GP. De Duitse wereldkampioen van 2016 vond dat beide rijders in dienst van Mercedes matig verdedigden in de slotfase tegen de latere winnaar Max Verstappen.

Tegen Sky Sports zei Rosberg: "Bottas verdedigde dramatisch. Hij koos ervoor om Max onnodig volledig te blokkeren, waardoor hij wijd ging en Max vervolgens gemakkelijk kon passeren."

Ook Hamilton had iets meer kunnen doen in zijn gevecht met Verstappen, aldus Rosberg: "Ik vond het een beetje soft van Lewis. Normaal gesproken is Lewis de beste in één-op-één duels, dus het verbaast me dat hij niet verdedigde. Rem laat en laat Max dan tenminste proberen langs de buitenkant te passeren. Ik dacht dat het ongebruikelijk was voor Lewis. Gooi die deur maar dicht!"