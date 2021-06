Charles Leclerc kan Ferrari niet breed maken en valt van P7 naar P16: "Moeilijkste race ooit"

Charles Leclerc kon geen potten breken in Frankrijk. Tijdens de Franse Grand Prix viel de Ferrari-coureur wel heel erg ver terug: van de zevende startplaats zakt hij gedurende de race steeds verder weg. "Het was de moeilijkste race ooit."

Leclerc finisht na een loodzware race als zestiende. Ook teamgenoot Carlos Sainz leek er nog zo goed voor te staan na de kwalificatie: beide Ferrari's zakken weg uit de top tien vanwege problemen met de bandenslijtage.

Na als zestiende over de streep te komen, staat het schaamrood Leclerc nog net niet op de kaken, maar dat zijn prestatie ook hem zelf vies tegen valt, is helder.

Leclerc: "Het is een van de moeilijkste races die ik ooit reed in mijn tijd in de Formule 1. Ik heb het gewoon enorm moeilijk gehad. Beide auto's hebben het enorm moeilijk gehad. We hadden ongeveer 5 of 6 ronden op de banden waar we toen behoorlijk goed en snel mee waren, maar ondanks dat wij de banden probeerden te sparen verslechterden ze enorm snel."

Leclerc gaat door: "En dus probeerden wij een twee-stop-strategie ondanks dat wij daarmee sowieso buiten de punten gingen vallen. Wij probeerden dat, maar het bleef lastig. Het was gewoon een heel slechte race voor ons en wij moeten zien te begrijpen hoe dat komt."