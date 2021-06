'Crisis' bij Mercedes houdt aan terwijl er weinig tijd is om orde op zaken te stellen

De harmonie binnen Mercedes, die de succesformatie jarenlang fortuinlijk zegende, lijkt volledig zoek. Verhoudingen lijken de laatste anderhalve maand op scherp te staan en een glimp daarvan wordt zichtbaar met de noodkreet die Valtteri Bottas uit slaat tijdens de Grand Prix van Frankrijk.

De Fin vertelde zijn team al snel dat de banden het niet zouden uithouden en dat er een twee-stopstrategie gekozen diende te worden. Niemand luisterde naar hem en dus sloeg de Fin, zoals nooit eerder vertoond, met de vuist hard op tafel.

Zijn woede bereikte een hoogtepunt toen hij door Max Verstappen en Sergio Perez werd ingehaald. "Waarom.. luistert er nooit eens iemand naar mij als ik zeg dat het een twee-stopper moet worden?!" De reactie bleef uit en Bottas finishte vierde.

Bottas staat nu zelfs zeventien punten achter op Lando Norris in het kampioenschap.

Engineer Andrew Shovlin erkent dat er maar weinig tijd is om orde op zaken te stellen. "Wij hebben niet lang om ons voor te bereiden voor de volgende race en er zijn een aantal gebieden waarop wij weten dat het beter moet. Wij hebben duidelijk wel een snelle en degelijke auto, maar wij moeten snelheid vinden in de snelle ronde. Daarnaast moeten wij onze manier van werken perfectioneren, maar wij zijn wel blij dat wij deze week weer kunnen racen."

'Crisissituatie'

Bild Zeitung legt Mercedes op het hakblok en beschrijft de 'crisissituatie' binnen Mercedes. ‘crisissituatie’ bij Mercedes. De krant heeft het over ‘curieuze situatie’. Zo schrijft de Duitse krant: “Wereldkampioen Lewis Hamilton maakt zelf niet meer fouten dan voorheen. Zijn Mercedes-team, dat hem jarenlang van de beste auto en de beste strategie voorzag, wordt echter steeds zwakker. Het gevolg: in de voorlaatste ronde moest de dapper strijdende Hamilton zijn titelrivaal voorbij laten en verloor de zege.”

Frustratie

Andrew Shovlin van Mercedes vertelt dat het een frustrerende dag was, toen Max Verstappen Hamilton wist te verslaan en Sergio Perez zich voorbij wist te wringen aan Valtteri Bottas.

Shovlin vertelt: "Een frustrerende dag, want wij hadden een goede kans om te winnen en beide auto's op het podium te krijgen, dus het resultaat is natuurlijk erg teleurstellend. Lewis had de race in de eerste stint onder controle en wij leken zelfs een beetje beter te zijn op wat betreft de slijtage van de banden."

Hij vervolgt: "We hebben de stops zelf veroorzaakt met Valtteri die worstelde met een steeds heftigere vibratie en dat was duidelijk eerder dan wij oorspronkelijk wilden binnenkomen, maar het bereikte een niveau waarop we geen optie hadden."

Uit zijn verhaal blijkt dat Mercedes zich erg veel op Red Bull concentreerde en te laat over drufde te gaan op plan B, waar Bottas op aandrong tijdens de race. Het team gokte met Lewis Hamilton op het uitrijden van de race, maar volgens Shovlin "duurde de race een aantal ronden te lang voor ons."

Over Valtteri's strategie, zegt hij dat het team niet zeker was ten opzichte van Perez. "Wij zullen met Valtteri nog eens verder napraten of wij hadden moeten overstappen op een twee-stopper, maar zoals met Lewis, waren wij bang voor het feit dat Sergio's banden relatief vers zouden zijn en dus waren we niet zeker of wij de snelheid zouden hebben om hem in te halen op de baan."

Komend weekend, wordt er gereden in Oostenrijk en zal de boel uitgepraat moeten zijn bij Mercedes.