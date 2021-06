Charles Leclerc denkt niet dat Ferrari weer kan verrassen: "Terug naar realiteit"

Uw Ferrari-outfit kan dit weekend wel in de kast blijven, de kans is klein dat er komend weekend weer veel te juichen valt voor de fans van het Ferrari. Dat verwachten althans de beide Ferrari-coureurs voorafgaande aan de F1 Grand Prix van Frankrijk.

"We komen weer terug in de realiteit", zei Charles Leclerc die in Monaco en Bakoe pole position wist te trainen. In Bakoe zakte de Ferrari terug; ook Carlos Sainz werd tijdens de race een aantal keren ingehaald.

Volgens Leclerc ligt het circuit in Frankrijk de rode auto minder goed. Dit weekend verwacht de Monegask dan ook geen wonderen te kunnen verrichten voor het rode team uit Maranello.

"Persoonlijk was Baku het meest frustrerende weekend van het seizoen. Voor het team was het dan weer een positief weekend. In de kwalificatie strijden we met de topteams, in de race vielen we wat terug. Dat zette ons met de beide beetjes weer op de grond. Er zijn nog wat gebieden waar we vooruitgang moeten zien te boeken", aldus Leclerc.

Tijdens de kwalificatie in Monaco en Bakoe hadden de rode auto's de gang er flink in. Het team lijkt te worstelen om de snelheid erin te houden tijdens de race, want de beide coureurs zakten plaatsen terug.

Halve seconde tekort

Carlos Sainz denkt dat hij en zijn teamgenoot een halve seconden zullen toeleggen op de snelste auto in Frankrijk. De Spanjaard keek eens in de spiegel en kwam tot een portie kritiek op zichzelf.

Niet het team, of de auto, maar vooral Carlos zelf zal dingen moeten verbeteren. Zo vertelt Sainz openhartig over de belangrijkste lessen van de zelfreflectie die hij pleegde na de Grand Prix van Bakoe. Hij praat er openlijk over met de verzamelde pers.

Sainz: "Ik heb eigenlijk nog geen perfect weekend gereden dit jaar. Ging het op zaterdag goed, dan zat het zondag tegen en vice versa. Als ik het voor elkaar krijg om het zowel in de kwalificatie als de race goed te doen, dan weet ik zeker dat ik veel punten kan scoren voor het team. En dat is het belangrijkste."

De verwachtingen zijn dus behoorlijk gereserveerd bij het team uit Maranello. De vorige weekenden hadden de Ferrari-coureurs ook lage verwachtingen, maar dat bleek zelfonderschatting.

Wat verwacht u van de vorm van Ferrari dit weekend?