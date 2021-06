Ook Aston Martin komt met statement over geplofte Pirelli-band in Bakoe: "Lag niet aan de auto"

Terwijl Pirelli na anderhalve week onderzoek concludeert dat de ontploffende banden van Lance Strolll en Max Verstappen in Bakoe zeker niet veroorzaakt zijn als gevolg van een ontwerpfout van de bandenmaker, komt na Red Bull Racing nu ook Aston Martin met een korte verklaring.

Volgens Pirelli ontstond in de binnenste zijwand van de band een breuk. "Het onderzoek heeft uitgewezen dat van een productiefout of gebrekkige kwaliteit van de band geen sprake is", meldt de bandenleverancier in een verklaring.

De Italiaanse producent van het 'zwarte goud' komt na onderzoek tot de conclusie dat de banden in Bakoe de vereisten voldeden, namelijk: de minimale bandenspanning en maximale temperatuur. In de wang van de band zou tijdens het rijden een onververklaarbare breuk zijn ontstaan. Hoe dat kan, weten ook de bandenmakers niet.

Red Bull, het team van Verstappen, liet direct via een korte verklaring weten dat er met de auto van de Nederlander niets mis was. "We hebben altijd alle voorschriften van Pirelli nageleefd. Wij zijn dankbaar dat er geen coureurs gewond zijn geraakt bij deze crashes op hoge snelheid."

Aston Martin deed er iets langer over, maar wil ook graag de wereld en wellicht ook de verzekering laten weten: het lag niet aan de auto.

Stroll knalde halverwege de race in de muur nadat zij linker achterband aan flarden ging. Verstappen overkwam met nog maar een paar ronden te gaan precies hetzelfde, zo'n tweehonderd meter verderop op de baan.

Verstappen liet direct na de crash al weten dat hij niet veel verwachtte van het onderzoek dat Pirelli uitvoert op eigen banden. Bandengenie Kees van die Grint zei in RTL GP Slipstream het raar te vinden dat de FIA de kennis niet in huis heeft om ook een onderzoek uit te voeren. "Het is nu als de slager die zijn eigen vlees keurt", zei de voormalige vertrouweling van Michael Schumacher.

Dit weekend wordt de Grand Prix van Frankrijk gereden op het High Tech Test Track van Paul Ricard.