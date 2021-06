Hamilton hoeft zich niet te schamen vindt Max Verstappen

Lewis Hamilton en Mercedes maken tot nu toe de meeste fouten in 2021. Dat zei Max Verstappen na de race in Azerbeidzjan. Terwijl Verstappen zijn Red Bull crashte door een geplofte Pirelli-band in Bakoe, was de 0-score van Hamilton te wijten aan het feit dat hij zich verremde tijdens een duel met Sergio Perez bij de staande herstart.

Remmen

"Ik had zoiets van 'no way dat ik deze verlies'," herinnerde Perez zich. "Ik probeerde gewoon zo laat mogelijk te remmen, hij deed hetzelfde, maar het werkte niet voor hem. Het laat gewoon zien hoe kwetsbaar we allemaal zijn voor fouten", zei de Mexicaan.

Hamilton vroeg echter na de race op de radio of hij was vertrokken op een schakelaar die is ontworpen om de rembalans naar voren te brengen voordat de race begint. "Ja, Lewis, je hebt het aangezet", antwoordde zijn Mercedes-engineer.

Mercedes-teambaas Toto Wolff ging nog verder en suggereerde dat Hamilton alleen de schakelaar omzette toen Perez bij de herstart naar hem toe zwenkte. "Je kunt het geen vergissing noemen", zei de Oostenrijker.

Geen schaamte

Maar wereldkampioensleider Verstappen houdt vol dat Hamilton zich niet hoeft te schamen voor een fundamentele fout bij het uitremmen.

De Nederlander: "Iedereen maakt fouten onder de druk waar we onder staan. Het is mij ook overkomen. Eigenlijk bevindt Lewis zich gewoon in een andere situatie dan voorheen, toen zijn teamgenoot zijn enige tegenstander was. Dit seizoen is zijn eerste keer tegen coureurs van andere teams, dat is iets heel anders."

Verstappen zei zelfs dat Hamilton en Mercedes grotere fouten maken dan hij en Red Bull. "Ik zou zeggen dat we over het algemeen de kleinere fouten maken, ook al zien ze het waarschijnlijk anders", zei hij.

"Maar ik kan er voor 99,9 procent op vertrouwen dat mijn team elke keer een snelle pitstop kan uitvoeren", zo verwees Max Verstappen naar de trage pitstop van Mercedes.