Waar komen de problemen bij Bottas vandaan? 'Meest logische verklaring is het chassis'

De kansen van Valtteri Bottas om zijn plaats bij Mercedes te behouden, kregen dit weekend opnieuw een klap in Bakoe met een ellendig weekend voor de Fin, die absoluut geen snelheid kreeg in zijn W12. Terwijl Mercedes-junior George Russell luid op de deur van Toto Wolff klopt, moest Bottas toegeven dat hij zich het hele weekend als "een bewegende chicane" voelde in de Azerbeidzjaanse straten.

Slechte weekenden

Hij finishte wel, maar slechts als twaalfde. Een deceptie voor de tweede man bij Mercedes: "Er was dit weekend duidelijk iets mis. Ik weet niet wat. Maar ik weet dat dit niet mijn prestatieniveau is."

"Ik kan me niet herinneren dat ik eerder zo'n weekend heb gehad. Ik heb weekenden gehad met slechte sessies, maar er waren altijd momenten dat ik de snelheid nog had. Dat was dit weekend helemaal niet zo."

Eigen theorie

Bottas gaf toe dat, hoewel zijn teamgenoot Lewis Hamilton ook af en toe worstelde in Baku, zijn persoonlijke theorie is dat zijn chassis een fundamentele fout heeft.

"Dat is in ieder geval de meest logische verklaring," zei hij.

Gebrek aan vertrouwen

Mercedes-teambaas Toto Wolff is echter niet overtuigd. Op de vraag waarom Hamilton kon herstellen van een slechte vrijdag om uiteindelijk bijna de race te winnen, gaf de Oostenrijker toe: "Het verschil was dat Lewis vertrouwen kreeg in een auto die moeilijk te besturen was."

Wolff ontkende ook dat het team Bottas "opofferde" in de kwalificatie door Hamilton achter hem te plaatsen voor een zeer effectieve slipstream.

"Nee, we hebben Valtteri niet opgeofferd", hield Wolff vol. "De coureurs kiezen om de beurt wanneer ze naar buiten gaan in de kwalificatie, en dit weekend was het de beurt aan Lewis."