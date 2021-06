Vertrekt Bottas bij Mercedes? "Ik hou alle opties voor 2022 open"

Valtteri Bottas is nog niet begonnen met contractonderhandelingen met Mercedes en wil alle opties voor 2022 open houden. De éénjarige deal van de Fin loopt eind 2021 af, en dus wordt er opnieuw gespeculeerd over zijn toekomst bij Mercedes.

Maar het is niet alleen Bottas in deze situatie, in feite heeft Mercedes momenteel geen coureur onder contract voor 2022, en dus staan ​​ook alle opties open voor het team. Dit is een houding die Bottas deelt. Hoewel de besprekingen nog niet zijn begonnen omdat hij en Mercedes hun focus op het racen willen houden, staat Bottas zeer ruimdenkend tegenover de carrièrebeslissingen voor de toekomst."

"We hebben nog nergens over gesproken, want dit is een behoorlijk veeleisend kampioenschap en we weten hoe belangrijk het is om in alle rust te kunnen werken. Dan kun je je concentreren op het belangrijkste, dat zijn prestaties, maar de tijd dat we gaan praten zal zeker aanbreken."

"Over mijn toekomst, wat zijn mijn gedachten? Ik ben vrij open minded, ik wil alle opties voor 2022 open houden. Net als in het leven moet je altijd kansen grijpen. Ik wil altijd mijn hart volgen en mijn passie volgen en ik geniet nog steeds erg van de Formule 1 en het racen in de top."